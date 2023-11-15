внутрішньо p/os; початкова доза для дорослих - 15 або 30 мг; ефективна добова доза - 15-45 мг; починає проявляти ефект через 1-2 тижн. лікування.; при застосуванні адекватної дози позитивну відповідну реакцію на лікування очікувати через 2-4 тижн.; якщо через 2-4 тижн. відповідна реакція не спостерігається, лікування припинити.