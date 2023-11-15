МІРТАЗАПІН (MIRTAZAPINUM) Діюча речовина
антагоніст α2-пресинаптичних рецепторів ЦНС, збільшує норадренергічну і серотонінергічну передачу; посилення серотонінергічної передачі здійснюється через 5-НТ1-рецептори, оскільки він блокує 5-НТ2- і 5-НТ3-рецептори; антидепресивна активність зумовлена дією обох його енантіомерів: S(+) енантіомер блокує α2- і 5-НТ2-рецептори, а R(-) енантіомер блокує 5-НТ3-рецептори; Н1- антагонічна дія спричинює заспокійливу дію.
лікування епізодів важкої депресії.
внутрішньо p/os; початкова доза для дорослих - 15 або 30 мг; ефективна добова доза - 15-45 мг; починає проявляти ефект через 1-2 тижн. лікування.; при застосуванні адекватної дози позитивну відповідну реакцію на лікування очікувати через 2-4 тижн.; якщо через 2-4 тижн. відповідна реакція не спостерігається, лікування припинити.
підвищена чутливість до міртазапіну або до будь-якої допоміжної речовини; печінкова або ниркова недостатність; супутнє застосування міртазапіну з інгібіторами МАО; дитячий вік; період вагітності та годування груддю; підвищена індивідуальна чутливість до складових ЛЗ.
г. пригнічення кісткового мозку (еозинофілія, гранулоцитопенія, агранулоцитоз, апластична анемія, тромбоцитопенія); підвищення апетиту, збільшення маси тіла, гіпонатріємія, порушення секреції антидіуретичного гормону; сплутаність свідомості, дискомфорт, порушення сну, неспокій, безсоння, реалістичні сновидіння, нічні кошмари, манія, ажитація, галюцинації, психомоторна збудженість (у т.ч. акатизія, гіперкінезія), суїцидальні наміри/ поведінка; сонливість, седація, головний біль, запаморочення, тремор, летаргія, с-м «стомлених ніг», парестезія, синкопе, міоклонія, судоми (з ризиком травматизації та кровотеч), серотоніновий с-м, парестезія слизової оболонки порожнини рота; ортостатична гіпотензія при зміні положення, артеріальна гіпотензія; сухість у роті, нудота, діарея, блювання, оральна гіпестезія, набряк слизової оболонки порожнини рота, панкреатит; підвищення рівня печінкових трансаміназ; екзантема, с-м Стівенса-Джонсона, бульозний дерматит, мультиформна еритема, токсичний епідермальний некроліз; артралгія, міалгія, біль у спині; підвищений ризик переломів кісток; генералізована або локальна едема (набряк), підвищена втомлюваність, сомнамбулізм; с-м відміни.