як проносний засіб препарат призначають внутрішньо (на ніч або натщесерце за 30 хв до їди) 1 р/добу дорослим - по 10-30 г в 1/2 склянки води; дітям віком від 12 років - по 10 г в 1/2 склянки води, дітям віком 6-12 років - від 5 до 10 г (тобто від половини до цілого об’єму р-ну приготованого із розрахунку 10 г на 1/2 склянки води); при хр. запорі застосовувати у клізмах: вміст 1 пакета (10 г) розчинити у 500 мл води; при отруєнні р-нними солями барію: дорослим внутрішньо 20-25 г порошку, розчиненого у 200 мл води.