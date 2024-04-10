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Активні речовини — “М”МАГНІЮ СУЛЬФАТ* (MAGNESII SULFAS*)

МАГНІЮ СУЛЬФАТ* (MAGNESII SULFAS*) Діюча речовина

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Знайдено: 19 препаратів
Магнію сульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій, 250 мг/мл, ампула, 10 мл, контурна чарункова упаковка, контурн. чарунк. уп., № 10; Дарниця ФФ
Магнію сульфат-Дарниця Розчин для ін'єкцій, 250 мг/мл, ампула, 10 мл, контурна чарункова упаковка, контурн. чарунк. уп., № 10 Дарниця ФФ
В 984 аптеках
від 44,65 грн
Ціни в аптеках
Магнію сульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій, 250 мг/мл, ампула, 5 мл, контурна чарункова упаковка, контурн. чарунк. уп., № 10; Дарниця ФФ
Магнію сульфат-Дарниця Розчин для ін'єкцій, 250 мг/мл, ампула, 5 мл, контурна чарункова упаковка, контурн. чарунк. уп., № 10 Дарниця ФФ
В 771 аптеці
від 45,30 грн
Ціни в аптеках
Магнію сульфат розчин для ін'єкцій, 250 мг/мл, ампула, 10 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10; Галичфарм
Магнію сульфат Розчин для ін'єкцій, 250 мг/мл, ампула, 10 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10 Галичфарм
В 501 аптеці
від 27,50 грн
Ціни в аптеках
Магнію сульфат розчин для ін'єкцій, 250 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10; Юрія-Фарм
Магнію сульфат Розчин для ін'єкцій, 250 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10 Юрія-Фарм
В 429 аптеках
від 37,10 грн
Ціни в аптеках
Магнію сульфат розчин для ін'єкцій, 250 мг/мл, ампула, 5 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10; Галичфарм
Магнію сульфат Розчин для ін'єкцій, 250 мг/мл, ампула, 5 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10 Галичфарм
В 401 аптеці
від 39,60 грн
Ціни в аптеках
Магнію сульфат порошок, 25 г, пакет, № 1; Віола
Магнію сульфат Порошок, 25 г, пакет, № 1 Віола
В 343 аптеках
від 21,80 грн
Ціни в аптеках
Магнію сульфат порошок, 25 г, контейнер, № 1; Віола
Магнію сульфат Порошок, 25 г, контейнер, № 1 Віола
В 257 аптеках
від 23,67 грн
Ціни в аптеках
Магнію сульфат порошок, 25 г, пакет, тм профі фарм, тм профі фарм, № 1; Дарниця ФФ
Магнію сульфат Порошок, 25 г, пакет, тм профі фарм, тм профі фарм, № 1 Дарниця ФФ
В 185 аптеках
від 26,40 грн
Ціни в аптеках
Магнію сульфат розчин для ін'єкцій, 250 мг/мл, ампула, 5 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 10; Лекхім-Харків
Магнію сульфат Розчин для ін'єкцій, 250 мг/мл, ампула, 5 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 10 Лекхім-Харків
В 77 аптеках
від 50,07 грн
Ціни в аптеках
Магнію сульфат порошок, 25 г, пакет, тм tabula vita, тм tabula vita, № 1; Дарниця ФФ
Магнію сульфат Порошок, 25 г, пакет, тм tabula vita, тм tabula vita, № 1 Дарниця ФФ
В 53 аптеках
від 25,00 грн
Ціни в аптеках
Магнію сульфат порошок для розчину для орального застосування, 25 г, контейнер, № 1; Исток-Плюс
Магнію сульфат Порошок для розчину для орального застосування, 25 г, контейнер, № 1 Исток-Плюс
В 23 аптеках
від 21,90 грн
Ціни в аптеках
Магнію сульфат порошок, 25 г, пакет, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1; Дарниця ФФ
Магнію сульфат Порошок, 25 г, пакет, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1 Дарниця ФФ
В 9 аптеках
від 24,00 грн
Ціни в аптеках
Магнію сульфат порошок для розчину для орального застосування, 25 г, саше, № 1; Дарниця ФФ
Магнію сульфат Порошок для розчину для орального застосування, 25 г, саше, № 1 Дарниця ФФ
В 8 аптеках
від 21,18 грн
Ціни в аптеках
Магнію сульфат порошок, 25 г, пакет, тм ілан фарм, тм ілан фарм, № 1; Дарниця ФФ
Магнію сульфат Порошок, 25 г, пакет, тм ілан фарм, тм ілан фарм, № 1 Дарниця ФФ
В 5 аптеках
від 23,00 грн
Ціни в аптеках
Магнію сульфат порошок, 25 г, пакет, тм а+, тм а+, № 1; Дарниця ФФ
Магнію сульфат Порошок, 25 г, пакет, тм а+, тм а+, № 1 Дарниця ФФ
В 8 аптеках інших міст
від 20,00 грн
Ціни в інших містах
Магнію сульфат розчин для ін'єкцій, 250 мг/мл, ампула, 5 мл, в пачці, в пачці, № 10; Дарниця ФФ
Магнію сульфат Розчин для ін'єкцій, 250 мг/мл, ампула, 5 мл, в пачці, в пачці, № 10 Дарниця ФФ
В 6 аптеках інших міст
від 60,00 грн
Ціни в інших містах
Магнію сульфат порошок, 25 г, пакет, тм ронфарм, тм ронфарм, № 1; Дарниця ФФ
Магнію сульфат Порошок, 25 г, пакет, тм ронфарм, тм ронфарм, № 1 Дарниця ФФ
В 1 аптеці інших міст
від 24,00 грн
Ціни в інших містах
Магнію сульфат порошок, 25 г, пакет, тм sator pharma, тм sator pharma, № 1; Дарниця ФФ
Магнію сульфат Порошок, 25 г, пакет, тм sator pharma, тм sator pharma, № 1 Дарниця ФФ
Немає в наявності
Магнію сульфат розчин для ін'єкцій, 250 мг/мл, ампула, 5 мл, в пачці, в пачці, № 10; ООО "Фармасел"
Магнію сульфат Розчин для ін'єкцій, 250 мг/мл, ампула, 5 мл, в пачці, в пачці, № 10 ООО "Фармасел"
Немає в наявності

прийом внутрішньо призводить до проносного ефекту; має також жовчогінну та сечогінну дії; проносний ефект зумовлений зміною осмотичного тиску, затримкою всмоктування води з кишечнику, розрідженням і збільшенням об’єму кишкового вмісту, подразненням ентерорецепторів, що сприяє полегшенню акту дефекації.

запори; як антидот при отруєнні солями барію.

як проносний засіб препарат призначають внутрішньо (на ніч або натщесерце за 30 хв до їди) 1 р/добу дорослим - по 10-30 г в 1/2 склянки води; дітям віком від 12 років - по 10 г в 1/2 склянки води, дітям віком 6-12 років - від 5 до 10 г (тобто від половини до цілого об’єму р-ну приготованого із розрахунку 10 г на 1/2 склянки води); при хр. запорі застосовувати у клізмах: вміст 1 пакета (10 г) розчинити у 500 мл води; при отруєнні р-нними солями барію: дорослим внутрішньо 20-25 г порошку, розчиненого у 200 мл води.

гіперчутливість, кишкова непрохідність, г. запальні захворювання ШКТ, ЖКХ, обструкції жовчовивідних шляхів, г. пропасні стани, артеріальна гіпотензія, стани, пов’язані з дефіцитом кальцію та пригніченням дихального центру, тяжка форма ниркової недостатності; вагітність.

переривання вагітності, загострення запальних процесів у ШКТ, нудота, блювання, АР; у разі тривалого застосування можливе порушення водно-сольового обміну, порушення харчування організму, атонія товстого кишечнику.