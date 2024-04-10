МАГНІЮ СУЛЬФАТ* (MAGNESII SULFAS*) Діюча речовина
прийом внутрішньо призводить до проносного ефекту; має також жовчогінну та сечогінну дії; проносний ефект зумовлений зміною осмотичного тиску, затримкою всмоктування води з кишечнику, розрідженням і збільшенням об’єму кишкового вмісту, подразненням ентерорецепторів, що сприяє полегшенню акту дефекації.
запори; як антидот при отруєнні солями барію.
як проносний засіб препарат призначають внутрішньо (на ніч або натщесерце за 30 хв до їди) 1 р/добу дорослим - по 10-30 г в 1/2 склянки води; дітям віком від 12 років - по 10 г в 1/2 склянки води, дітям віком 6-12 років - від 5 до 10 г (тобто від половини до цілого об’єму р-ну приготованого із розрахунку 10 г на 1/2 склянки води); при хр. запорі застосовувати у клізмах: вміст 1 пакета (10 г) розчинити у 500 мл води; при отруєнні р-нними солями барію: дорослим внутрішньо 20-25 г порошку, розчиненого у 200 мл води.
гіперчутливість, кишкова непрохідність, г. запальні захворювання ШКТ, ЖКХ, обструкції жовчовивідних шляхів, г. пропасні стани, артеріальна гіпотензія, стани, пов’язані з дефіцитом кальцію та пригніченням дихального центру, тяжка форма ниркової недостатності; вагітність.
переривання вагітності, загострення запальних процесів у ШКТ, нудота, блювання, АР; у разі тривалого застосування можливе порушення водно-сольового обміну, порушення харчування організму, атонія товстого кишечнику.