МІКАФУНГІН (MICAFUNGINUM) Діюча речовина
має фунгіцидну активність відносно грибів роду Candida і виражену фунгістатичну дію проти Aspergillus spp. Неконкурентно інгібує синтез 1,3-в-D-глюкану, важливого компонента клітинної стінки грибів. Імовірність розвитку вторинної резистентності до препарату є дуже низькою. Стать і раса пацієнтів не впливають на фармакокінетичні параметри мікафунгіну.
дорослі та діти віком від 16 років: лікування інвазивного кандидозу; лікування кандидозу стравоходу у пацієнтів, яким необхідна внутрішньовенна антимікотична терапія; профілактика кандидозу у пацієнтів, яким проводиться алогенна трансплантація гематопоетичних стовбурових клітин або у яких прогнозується нейтропенія (кількість нейтрофілів менше 500 клітин на 1 мкл) протягом 10 або більше днів; діти (включаючи немовлят) віком до 16 років: лікування інвазивного кандидозу; профілактика інфікування збудником Candida у пацієнтів, яким проводиться алогенна трансплантація гематопоетичних стовбурових клітин або у яких прогнозується нейтропенія (кількість нейтрофілів <500 клітин на 1 мкл) протягом 10 або більше днів.
дорослі та діти віком від 16 р. - лікування інвазивного кандидозу: маса тіла >40 кг -100 мг/добу, маса тіла менше 40 кг - 2 мг/кг/добу; лікування кандидозу стравоходу: маса тіла >40 кг -150 мг/добу, маса тіла менше 40 кг - 3 мг/кг/добу; профілактика кандидозу: маса тіла >40 кг - 50 мг/добу, маса тіла менше 40 кг - 1 мг/кг/добу; при відсутності позитивної клінічної динаміки або персистентності збудника доза може бути збільшена до 200 мг/добу для пацієнтів з масою тіла >40 кг або до 4 мг/кг/добу для пацієнтів з масою тіла <40 кг; лікування кандидозу потрібно продовжувати мінімум 14 днів; при лікуванні кандидозу стравоходу варто застосовувати щонайменше протягом одного тижня після усунення клінічних симптомів; для профілактики грибкових інфекцій роду Candida варто застосовувати щонайменше протягом 1 тижня після відновлення нормальної кількості нейтрофілів; для дітей (включаючи немовлят) віком до 16 років: лікування інвазивного кандидозу: маса тіла >40 кг -100 мг/добу, маса тіла менше 40 кг - 2 мг/кг/добу; профілактика кандидозу: маса тіла >40 кг -50 мг/добу, маса тіла менше 40 кг - 1 мг/кг/добу; при відсутності позитивної клінічної динаміки або персистентності збудника доза може бути збільшена до 200 мг/добу для пацієнтів з масою тіла >40 кг або до 4 мг/кг/добу для пацієнтів з масою тіла <40 кг.
гіперчутливість до активної речовини, до будь-якої з допоміжних речовин, до інших ехінокандинів.
лейкопенія, нейтропенія, анемія, гіпокаліємія, гіпомагніємія, гіпокальціємія, головний біль, флебіт, нудота, блювання, діарея, біль у животі, підвищення рівнів лужної фосфатази, АСТ, АЛТ, білірубіну в сироватці крові (включаючи гіпербілірубінемію), зміна функціональних печінкових тестів, висипання, гіпертермія, озноб, панцитопенія, тромбоцитопенія, еозинофілія, гіпоальбумінемія, гемолітична анемія, гемоліз, анафілактичні/анафілактоїдні реакції, гіперчутливість, гіпертиреоз, гіпонатріємія, гіперкаліємія, гіпофосфатемія, анорексія, безсоння, тривожність, сплутаність свідомості, сонливість, тремор, запаморочення, дисгевзія, тахікардія, відчуття серцебиття, брадикардія, артеріальна гіпотензія, АГ, припливи крові, шок, задишка, диспепсія, запори, печінкова недостатність, підвищення рівня гамаглутамілтрансферази, жовтяниця, холестаз, збільшення печінки, гепатит, гепатоцелюлярні ураження, включаючи летальні випадки, кропив’янка, свербіж, еритема, підвищення рівня креатиніну, сечовини у сироватці крові, загострення НН, тромбоз у місці ін’єкції, запалення в місці інфузії, біль у місці ін’єкції, периферичний набряк, порушення функцій печінки, ГНН, підвищений рівень ЛДГ у сироватці крові.