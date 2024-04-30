дорослі та діти віком від 16 р. - лікування інвазивного кандидозу: маса тіла >40 кг -100 мг/добу, маса тіла менше 40 кг - 2 мг/кг/добу; лікування кандидозу стравоходу: маса тіла >40 кг -150 мг/добу, маса тіла менше 40 кг - 3 мг/кг/добу; профілактика кандидозу: маса тіла >40 кг - 50 мг/добу, маса тіла менше 40 кг - 1 мг/кг/добу; при відсутності позитивної клінічної динаміки або персистентності збудника доза може бути збільшена до 200 мг/добу для пацієнтів з масою тіла >40 кг або до 4 мг/кг/добу для пацієнтів з масою тіла <40 кг; лікування кандидозу потрібно продовжувати мінімум 14 днів; при лікуванні кандидозу стравоходу варто застосовувати щонайменше протягом одного тижня після усунення клінічних симптомів; для профілактики грибкових інфекцій роду Candida варто застосовувати щонайменше протягом 1 тижня після відновлення нормальної кількості нейтрофілів; для дітей (включаючи немовлят) віком до 16 років: лікування інвазивного кандидозу: маса тіла >40 кг -100 мг/добу, маса тіла менше 40 кг - 2 мг/кг/добу; профілактика кандидозу: маса тіла >40 кг -50 мг/добу, маса тіла менше 40 кг - 1 мг/кг/добу; при відсутності позитивної клінічної динаміки або персистентності збудника доза може бути збільшена до 200 мг/добу для пацієнтів з масою тіла >40 кг або до 4 мг/кг/добу для пацієнтів з масою тіла <40 кг.