Київ
Активні речовини на літеру “192”
MOEXIPRILUM (МОЕКСИПРИЛ)
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Моекс®
Таблетки, вкриті оболонкою 7,5 мг №30
Шварц Фарма
Немає в наявності
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Моекс®
Таблетки, вкриті оболонкою 7,5 мг №10
Шварц Фарма
Немає в наявності
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Моекс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг №30
ЮСБ Фарма
Немає в наявності
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Моекс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг №10
ЮСБ Фарма
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Моекс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 7,5 мг №10
ЮСБ Фарма
Немає в наявності
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Моекс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 7,5 мг №30
ЮСБ Фарма
Немає в наявності
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Форма випуску
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Дозування
7.5 мг
15 мг
Кількість штук в упаковці
10
30
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