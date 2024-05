метилфенідату гідрохлорид (C 14 H 19 NO 2 ·HCl, молекулярна маса 269,8) являє собою рацемічну суміш, що складається з d-і l-трео енантіомерів. Вважається, що l-енантіомер є фармакологічно неактивним.

Фармакодинаміка. Метилфенідат є м’яким стимулятором ЦНС — він діє як інгібітор зворотного захоплення норадреналіну та дофаміну, тим самим збільшуючи присутність цих нейротрансмітерів у позанейронному просторі та продовжуючи їхню дію зокрема у префронтальній корі — ділянці мозку, яка, як вважається, відіграє помітну роль у патофізіологічних механізмах синдрому дефіциту уваги та гіперактивності (СДУГ). Більш низькі дози, що застосовують для лікування СДУГ, не володіють рухово-активуючими ефектами, які пов’язані з вищими дозами, а натомість знижують рухову активність, імпульсивність та покращують когнітивні функції, зокрема стійкість уваги та робочу пам’ять. Також було показано, що сприятливий вплив метилфенідату на підтримку уваги опосередковано активністю α 1 -адренергічних рецепторів.

Фармакокінетика. Абсорбція. Після прийому внутрішньо таблеток метилфенідату гідрохлорид швидко і майже повністю всмоктується. Після вживання їжі з високим вмістом жиру AUC підвищується на 25% і C max на 27%. Час досягнення C max менше після вживання їжи з високим вмістом жирів (медіана T max : 2,5 год) порівняно з прийомом натще (медіана T max : 3 год).

Розподіл. Зв’язування з білками плазми крові низьке (10–33%). Об’єм розподілу становить 2,65±1,11 л/кг для d-метилфенідату та 1,80±0,91 л/кг для l-метилфенідату.

Системний кліренс становить 0,40±0,12 л/год/кг для d-метилфенідату та 0,73±0,28 л/год/кг для l-метилфенідату.

Метаболізм. Метилфенідат швидко і активно метаболізується в печінці переважно шляхом деетерифікації карбоксиестеразою CES1A1 до α-феніл-2-піперидиноцтової кислоти, яка майже не володіє фармакологічною активністю.

Екскреція. Після прийому внутрішньо від 78% до 97% дози виводиться із сечею і від 1% до 3% з калом у вигляді метаболітів протягом 48–96 год. Велика частина дози (60–86%) виводиться із сечею у вигляді альфа-феніл-2-піперидиноцтової кислоти.