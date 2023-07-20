антигіпертензивні препарати: метилфенідат може знижувати ефективність препаратів, які застосовують для лікування АГ.

Препарати, які підвищують АТ. Метилфенідат слід застосовувати з обережністю у пацієнтів, які отримують лікування препаратами, що підвищують АТ, через ризик розвитку тяжкої АГ.

Через можливий розвиток гіпертонічного кризу метилфенідат протипоказаний пацієнтам, які отримують лікування (нині або протягом попередніх 2 тиж) неселективними незворотними інгібіторами МАО.

Застосування з анестетиками: ризик раптового підвищення АТ під час хірургічної операції. Якщо планується оперативне втручання, метилфенідат не слід приймати у день операції.

Агоністи α 2 -рецепторів центральної дії (наприклад, клонідин): повідомлялося про серйозні небажані явища, включаючи раптову смерть, при одночасному застосуванні з клонідином, хоча причинно-наслідковий зв’язок для цієї комбінації не встановлено.

Дофамінергічні препарати. Як інгібітор зворотного захоплення дофаміну метилфенідат може бути пов’язаний фармакодинамічними взаємодіями при одночасному застосуванні з прямими і непрямими агоністами дофаміну (включаючи ДОФА та трициклічні антидепресанти), а також з антагоністами дофаміну (нейролептиками, наприклад галоперидолом). Одночасне застосування метилфенідату з нейролептиками не рекомендується через протидіючі ефекти.

Серотонінергічні препарати. Одночасне застосування метилфенідату та серотонінергічних препаратів не рекомендується, оскільки це може призвести до розвитку серотонінового синдрому. Було показано, що метилфенідат збільшує позаклітинний вміст серотоніну і норадреналіну і, можливо, має слабку активність щодо зв’язування переносника серотоніну.

Фармакокінетичні взаємодії. Метилфенідат не метаболізується цитохромом Р450 до клінічно значущого ступеня. Індуктори або інгібітори цитохрому Р450 не повинні істотно впливати на фармакокінетику метилфенідату. Навпаки, d- та l-енантіомери метилфенідату не інгібують відповідним чином in vitro цитохром P450 1A2, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 та 3A.

Спільне введення метилфенідату не збільшувало концентрації дезипраміну, субстрату CYP2D6 у плазмі крові.

Повідомлення про клінічні випадки показали, що метилфенідат може інгібувати метаболізм кумаринових антикоагулянтів, протисудомних засобів (фенобарбітал, примідон, фенітоїн), фенілбутазону та трициклічних антидепресантів (іміпрамін, дезипрамін), але фармакокінетичні взаємодії не були підтверджені. При одночасному застосуванні з метилфенідатом може знадобитися зниження дози цих препаратів.