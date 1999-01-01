Київ
Активні речовини на літеру “192”

LETERMOVIRUM (ЛЕТЕРМОВІР)0

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Превиміс
Превиміс
Концентрат для розчину для інфузій 240 мг флакон 12 мл №1
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
від 8432,60 грн
в 283 аптеках
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Превиміс
Превиміс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 240 мг блістер №28
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
Немає в наявності
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