Київ
Активні речовини на літеру “192”
LETERMOVIRUM (ЛЕТЕРМОВІР)
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Концентрат для розчину для інфузій 240 мг флакон 12 мл №1
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
від
8432,60
грн
в 283 аптеках
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Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 240 мг блістер №28
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
Немає в наявності
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Форма випуску
конц. д/р-ну д/інф.
табл. в/плівк. обол.
Пакування
блістер
фл. 12 мл
Кількість штук в упаковці
1
28
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