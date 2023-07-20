застосовувати перорально за 1 год до або через 2 год після їжі; дорослим і дітям старше 12 років по 60 мг (10 мл сиропу) 3 р/добу з проміжками не менше 6 год; дітям віком від 2 до 12 р. застосовувати у дозі 1 мг/кг маси тіла 3 р/добу, загальна добова доза - 3 мг/кг маси тіла; для зручності можна застосовувати такі приблизні дози: дітям з масою тіла 10-20 кг застосовувати по 3 мл до 3 р/добу; дітям з масою тіла 20-30 кг застосовувати по 5 мл до 3р/добу; тривалість курсу лікування - до 7 діб.