Активні речовини — “Л”ЛЕВОСИМЕНДАН (LEVOSIMENDANUM) ЛЕВОСИМЕНДАН (LEVOSIMENDANUM) Діюча речовина Сортування: По популярності По популярності Спочатку дешеві Спочатку дорогі А-Я Я-А Знайдено: 3 препарати Плитка Список Прескор® Концентрат для приготування розчину для інфузій, 2,5 мг/мл, флакон скляний, 5 мл, № 1 Фармак В 11 аптеках від 6854,97 грн Ціни в аптеках Симдакс Концентрат для приготування інфузійного розчину, 2,5 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1 Оріон Корпорейшн В 5 аптеках від 13300,00 грн Ціни в аптеках Леволім Концентрат для приготування розчину для інфузій, 2,5 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1 РОКЕТ-ФАРМ ООО Немає в наявності Ціни в аптеках Препарати, які містять ЛЕВОСИМЕНДАН