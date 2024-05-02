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Активні речовини — “Л”ЛЕВОСИМЕНДАН (LEVOSIMENDANUM)

ЛЕВОСИМЕНДАН (LEVOSIMENDANUM) Діюча речовина

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Знайдено: 3 препарати
Прескор® концентрат для приготування розчину для інфузій, 2,5 мг/мл, флакон скляний, 5 мл, № 1; Фармак
Прескор® Концентрат для приготування розчину для інфузій, 2,5 мг/мл, флакон скляний, 5 мл, № 1 Фармак
В 11 аптеках
від 6854,97 грн
Ціни в аптеках
Симдакс концентрат для приготування інфузійного розчину, 2,5 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1; Оріон Корпорейшн
Симдакс Концентрат для приготування інфузійного розчину, 2,5 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1 Оріон Корпорейшн
В 5 аптеках
від 13300,00 грн
Ціни в аптеках
Леволім концентрат для приготування розчину для інфузій, 2,5 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1; РОКЕТ-ФАРМ ООО
Леволім Концентрат для приготування розчину для інфузій, 2,5 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1 РОКЕТ-ФАРМ ООО
Немає в наявності