лікування необхідно розпочинати під наглядом лікаря, добре обізнаного з проблемами лікування; лікування проводять, враховуючи індивідуальну реакцію хворої, яка оцінюється за ультразвуковим дослідженням розміру фолікула та визначеним рівнем естрогену; рекомендують розпочинати з 75 МО лютропіну альфа щоденно разом з 75-150 МО ФСГ; якщо необхідно збільшити дозу ФСГ, то її найкраще змінювати на 37,5-75 МО з 7-14-денними інтервалами; у межах будь-якого одного лікувального циклу допускається збільшення тривалості стимуляції до 5 тижнів; при досягненні оптимальної відповіді необхідне одноразове введення 5000-10000 МО ХГЛ через 24-48 год після останньої ін’єкції лютропіну альфа та ФСГ; пацієнтці рекомендується у день введення ХГЛ та наступного дня мати статеві зносини; альтернативно може бути проведене внутрішньоматкове запліднення; під час лікування враховувати необхідність підтримки лютеальної фази, оскільки відсутність речовин з лютеотропною активністю (ЛГ/лХГ) після овуляції може спричинити передчасну недостатність жовтого тіла; якщо спостерігається надмірна реакція, лікування необхідно припинити та відмінити введення лХГ; у наступному циклі лікування необхідно розпочати з нижчої, ніж у попередньому циклі, дози ФСГ.