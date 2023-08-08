суспензія вводиться в/м, р-н для ін’єкцій пролонгованого вивільнення - п/ш; лікування повинно бути адаптованим для кожного пацієнта і проводитися в спеціалізованих закладах; при акромегалії на початку лікування частота введення 30 мг в/м може становити 1 раз кожні 14 днів (в подальшому р-н п/ш 60 мг кожні 28 днів), у випадку недостатньої реакції, що оцінюється на підставі рівня гормону росту (GH) та інсуліноподібного фактору росту (IGF-1) (визначаються перед проведенням наступної ін’єкції), інтервал між введеннями препарату можна скоротити до 10 днів (в подальшому р-н п/ш 90 мг кожні 28 днів); у пацієнтів, що раніше отримували лікування 30 мг в/м кожні 7 днів, початкова доза р-ну п/ш повинна становити 120 мг кожні 28 днів; карциноїдні пухлини: на початку лікування частота введення 30 мг в/м може становити 1 раз кожні 14 днів; у випадку недостатньої реакції, що оцінюється на підставі клінічних симптомів (припливи крові та м’яке випорожнення), інтервал між введеннями можна скоротити до 10 днів; при лікуванні симптомів, спричинених нейроендокринними пухлинами р-ном для ін’єкцій п/ш на початку лікування рекомендована доза становить 90 мг кожні 28 днів (4 тижні) протягом 2 міс., у разі недостатньої реакції, що оцінюється на підставі клінічних симптомів, дозу можна підвищити до 120 мг кожні 28 днів (4 тижні), якщо реакція достатня, дозу можна знизити до 60 мг кожні 28 днів (4 тижні); лікування нейроендокринних пухлин ШКТ або підшлункової залози (GEP-NETs) 1-го ступеня диференціювання та підмножини пухлин 2-го ступеня диференціювання (індекс Ki67 до 10%) з первинною локалізацією у середній кишці, підшлунковій залозі або з невідомою первинною локалізацією, при виключенні походження з ділянок задньої кишки, у дорослих пацієнтів при нерезектабельних місцевопоширених або метастатичних пухлинах: 1 ін’єкція 120 мг кожні 28 днів, лікування слід продовжити стільки, скільки необхідно для контролю над пухлиною; лікування первинної тиреотропної аденоми, що спричинює гіпертиреоз: на початку лікування частота введення 30 мг в/м може становити 1 раз кожні 14 днів; у випадку недостатньої реакції, що оцінюється на підставі рівня тиреоїдного гормону та тиреотропного гормону (TSH), інтервал між введеннями препарату можна скоротити до 10 днів.