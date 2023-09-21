ЛАНСОПРАЗОЛ (LANSOPRAZOLUM) Діюча речовина
пригнічує активність Н+/К+-АТФ-ази протонної помпи у парієтальних клітинах слизової оболонки шлунка; у такий спосіб лансопразол пригнічує кінцеву стадію утворення кислоти шлункового соку, зменшує кількість і кислотність шлункового соку, внаслідок чого знижується шкідливий вплив шлункового соку на слизову оболонку.
ГЕРХ; с-м Золлінгера-Еллісона; ерадикація H. pylori (у комбінації з а/б); доброякісна пептична виразка шлунка та ДПК, у т.ч. пов’язана із застосуванням НПЗЗ.
дорослим: 30 мг 1 р/добу за 30-40 хв до прийому їжі, капсули приймати не розжовуючи, запиваючи 150-200 мл води; МДД 60 мг, при порушенні функції печінки МДД 30 мг, виразка ДПК: 30 мг 1 р/добу протягом 2-4 тижнів, лікування виразок, спричинених прийомом НПЗП - 30 мг 1 р/добу, 4-8 тижнів; доброякісна пептична виразка шлунка: 30 мг 1 р/добу протягом 8 тижнів, виразки, спричинені прийомом НПЗП - 30 мг 1 р/добу протягом 4-8 тижнів; ГЕРХ: при середній та тяжкій формах - 30 мг 1 р/добу протягом 4 тижнів, якщо ерозивний езофагіт не виліковується протягом 4 тижнів, тривалість лікування може бути вдвічі довшою, для довготривалої профілактики рецидиву ерозивного езофагіту 30 мг 1 р/добу (до 12 місяців); ерадикація H. pylori: 30 мг 2 р/добу(перед сніданком та перед вечерею), необхідно приймати препарат разом з а/б за затвердженими схемами протягом 1-2 тижнів; с-м Золлінгера-Еллісона: рекомендована початкова доза 60 мг 1 р/добу перед сніданком, якщо пацієнт приймає дози понад 120 мг - слід приймати першу половину добової дози перед сніданком, а другу половину - перед вечерею, лікування триває до зникнення клінічних показань.
гіперчутливість до препарату; одночасне застосування з атазанавіром; злоякісні новоутворення ШКТ; вагітність; період лактації; дитячий вік.
діарея, нудота; головний біль; стенокардія, цереброваскулярні зміни, АГ, артеріальна гіпотензія, ІМ, відчуття серцебиття, шок (циркулярна недостатність), вазодилатація; анорексія, кардіоспазм, холелітіаз, запор, блювання, гепатотоксичність, жовтяниця, гепатит, кандидоз слизових оболонок травного тракту, сухість у роті/спрага, диспепсія, дисфагія, відрижка, езофагеальний стеноз, езофагеальна виразка, езофагіт, зміна кольору калу, метеоризм, поліпи шлунка, гастроентерит, коліт, шлунково-кишкові кровотечі, блювання з домішками крові, підвищення або зниження апетиту, підвищена салівація, мелена, ректальні кровотечі, стоматит, смакові розлади, глосит, панкреатит, тенезми, виразковий коліт; гіпомагніємія; ЦД, зоб, гіперглікемія/гіпоглікемія; анемія (у т. ч. апластична та гемолітична анемія), гемоліз, агранулоцитоз, лейкопенія, нейтропенія, панцитопенія, тромбоцитопенія, еозинофілія, тромботична та тромбоцитопенічна пурпура; артрит/артралгія, м’язово-скелетний біль, міалгія; ажитація, амнезія, підвищена збудливість, апатія, депресія, запаморочення/синкопе, вертиго, галюцинації, геміплегія, ворожість, страх, зниження лібідо, нервозність, безсоння, сонливість, тремор, парестезії, порушення мислення, сплутаність свідомості; задишка, кашель, фарингіт, риніт, інфекції верхніх і нижніх дихальних шляхів (бронхіт, пневмонія), астма, носова кровотеча, легенева кровотеча, гикавка; ангіоневротичний набряк, мультиформна еритема, токсичний епідермальний некроліз, с-м Стівенса - Джонсона, поліморфна еритема, акне, гіперемія обличчя, алопеція, свербіж, висипання, кропив’янка, пурпура, петехії, гіпергідроз, світлочутливість; затуманення зору, біль в очах, дефекти полів зору, шум у вухах, глухота, середній отит, зміни смаку, розлади мовлення; інтерстиціальний нефрит, що може призвести до ниркової недостатності, формування каменів у нирках, затримка сечі, глюкозурія, гематурія, альбумінурія, порушення менструального циклу, збільшення молочних залоз/гінекомастія, болючість молочних залоз, імпотенція; найчастішими побічними реакціями у пацієнтів, які отримують потрійну терапію (ланcопразол/кларитроміцин/амоксицилін) протягом 14 днів, є діарея, головний біль, зміни смаку; підвищення рівня АСТ, АЛТ, лужної фосфатази, креатиніну, глобулінів, гаммаглутамілтранспептидази, порушення співвідношення альбумінів і глобулінів; підвищення/зниження рівня лейкоцитів, зміни кількості еритроцитів, білірубінемія, еозинофілія, гіперліпідемія, підвищення/зниження рівня електролітів, підвищення/зниження холестерину, зниження гемоглобіну, підвищення рівня калію, сечовини, підвищення рівня глюкокортикоїдів, підвищення рівня ліпопротеїдів низької щільності, підвищення/зниження рівня тромбоцитів, підвищення рівня гастрину, позитивний тест на приховану кров; у сечі - альбумінурія, глюкозурія, гематурія, поява солей; анафілактоїдні реакції, анафілактичний шок, астенія, підвищена втомлюваність, кандидоз, біль у грудях (не завжди специфічний), набряки, гарячка, грипоподібний с-м, неприємний запах з рота, інфекції (не завжди специфічні), слабкість.