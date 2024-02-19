рак передміхурової залози/ендометріоз/фіброміома матки/рак молочної залози: 3,75 мг 1 р/місяць або 11,25 мг 1 раз на 3 місяці в/м або п/ш; для лікування ендометріозу може застосовуватись у комбінації з норетиндрону ацетатом 5 мг на день; терапія гормонозалежного раку передміхурової залози являє собою тривале лікування і не слід його переривати після настання поліпшення або ремісії: 7,5 мг призначається у вигляді п/ш ін’єкції 1 р/місяць; введений р-н утворює депо препарату, що забезпечує постійне вивільнення протягом 1 місяця; 22,5 мг призначають у вигляді п/ш ін’єкції 1 раз на 3 місяці. введений р-н утворює депо препарату, що забезпечує постійне вивільнення лейпрореліну ацетату протягом 3-х місяців; 45 мг призначають у вигляді п/ш ін’єкції 1 раз на 6 міс., введений р-н утворює депо препарату, що забезпечує постійне вивільнення протягом 6 міс.; імплант: вводиться під шкіру в ділянку живота, рекомендована доза 3,6 мг 1 р/місяць або 5 мг 1 раз на 3 місяці; якщо не спостерігається тимчасове покращення або позитивна динаміка, продовжувати лікування не рекомендується.

Діти з центральним передчасним статевим дозріванням. Рекомендована початкова доза 0,3 мг/кг раз на 4 тижні (мінімально 7,5 мг), в/м або п/ш; дозування розраховувати індивідуально у мг/кг маси тіла дитини: до 25 кг фактична доза 3,75 мг х 2 (загальна доза 7,5 мг), 25 - 37,5 кг - 3,75 мг х 3 (11,25 мг), більше 37,5 кг - 3,75 мг х 4 (15 мг), якщо необхідну дозу не можна забезпечити однією ін’єкцією (у концентрації 3,75 мг/мл), ввести у вигляді кількох ін’єкцій одночасно; якщо не досягнуто достатньої гормональної та клінічної супресії, дозу збільшувати на 3,75 мг кожні 4 тижні, ця доза буде вважатися підтримуючою; перша доза, при якій досягнуто бажаного результату, може вважатися підтримуючою для подальшого лікування; пацієнтам, у яких збільшилася маса тіла, рекомендується оцінка ефективності лікування; терапію потрібно припиняти у дівчат до настання 11 років, у хлопців - до 12 років.