перорально, рекомендована разова доза для пацієнтів з нормально функціонуючим кістковим мозком, у якості єдиного хіміотерапевтичного засобу, 120-130 мг/м2 кожні 6 або 8 тиж. (можна розподілити дозу на 3 дні, 40 мг/м2/день); зменшити дозування при застосовуванні з іншими ЛЗ, що пригнічують функцію кісткового мозку; або якщо рівень лейкоцитів у крові нижче 3×109/л або тромбоцитів нижче 75×109/л; не призначати повторно, поки вміст формених елементів у циркулюючій крові не відновиться до прийнятних значень (тромбоцити 100×109/л, лейкоцити 4×109/л); вміст формених елементів в крові перевіряти щотижня; до закінчення 6-тижневого терміну наступну дозу не призначають; лікування проводять доти, доки є терапевтичний ефект; наступні дози підбирати залежно від відповіді системи кровотворення на попередню дозу; у разі відсутності ефекту після 1 або 2 курсів лікування ефективність подальшого застосування малоімовірна; не слід частіше 1 разу на 6 тижнів; доза для дітей 120-130 мг/м2 кожні 6-8 тижнів, коригується за тими ж критеріями, що і доза для дорослих; лікування онкологічних захворювань (крім пухлин мозку) у дітей проводити лише у виняткових ситуаціях за життєвими показаннями.