L-ЛІЗИНУ ЕСЦИНАТ* (L-LYSINI AESCINAS*) Діюча речовина
препарат являє собою безбарвну прозору рідину. Вводиться тільки в/в. У плазмі крові сіль L-лізину есцинату швидко дисоціює на іони лізину і есцину і проявляє усі притаманні есцину фармакологічні властивості. Есцин нормалізує підвищену судинно-тканинну проникність, підвищує тонус вен, зменшує застій венозної крові, покращує артеріальний та венозний кровотік в мікроциркуляторному руслі, надає мембраностабілізуючий ефект, а також має антиекcудативну, протинабрякову та знеболюючу дію. При ЧМТ р-н L-лізину есцинату запобігає розвитку масивного набряку, компресії і зміщенню структур головного мозку, внутрішньочерепної гіпертензії, збільшенню вогнища забиття, має виражену імунокоригуючу дію, підвищує захисні сили організму, запобігає розвитку запальних ускладнень.
в комплексній терапії набряку головного мозку травматичного, нетравматичного і постопераціоного генезу.
Набряк спинного мозку травматичного, нетравматичного, післяопераційного генезу.
Лікворної-венозні порушення при хронічних порушеннях мозкового кровообігу (ХНМК) і вегетосудинної дистонії.
Набряки м’яких тканин із залученням опорно-рухового апарату, що супроводжуються локальними порушеннями їх кровопостачання і больовим синдромом; набряково-больовий синдром хребта, кінцівок; тяжкі порушення венозного кровообігу нижніх кінцівок при гострому тромбофлебіті, що супроводжуються набряково-запальним синдромом.
призначають в/в або в/в крапельно.
Вводити шляхом повільних в/в інфузій після розведення до обсягу 15-50 мл 0,9% розчином натрію хлориду.
Рекомендована тривалість курсу лікування — 5-10 днів.
Максимальна добова доза для дорослих — 25 мл.
Рекомендовані добові дози:
дорослі: рекомендована добова доза препарату становить 5-10 мл.
При станах, що загрожують життю пацієнта, добову дозу підвищують до 20 мл, розділивши на 2 введення, курс лікування — до 8 діб.
При лікворної-венозних порушеннях при ХНМК і вегетосудинної дистонії — по 10 мл/добу, курс лікування — 10 діб.
Однократна доза дітям:
1 рік-5 років — 0,22 мг L-лізину есцинату на 1 кг маси тіла;
5-10 років — 0,18 мг/кг маси тіла; ≥10 років — 0,15 мг/кг. Вводити 2 рази на добу. Тривалість курсу лікування — 2-8 днів, в залежності від стану хворого та ефективності терапії.
– підвищена індивідуальна чутливість до препарату;
- середня і важка ступінь порушення функції нирок.
алергічні реакції, головний біль, запаморочення, нудота, артеріальна гіпотензія, артеріальна гіпертензія, тахікардія, біль і набряк в місці введення, гіпергідроз, загальна слабкість, озноб.
препарат не слід одночасно призначати з аміноглікозидними антибіотиками, це може підвищити їх нефротоксичність. При необхідності одночасного призначення L-лізину есцинату та антикоагулянтів, дози останніх слід знижувати і регулярно проводити контроль протромбінового індексу. Зв’язування есцину з білками плазми крові утруднюється при одночасному застосуванні антибіотиків цефалоспоринового ряду, що може підвищувати концентрацію вільного есцину в крові і приводити до розвитку побічних ефектів.
симптоми: жар, тахікардія, менорагія, нудота, печія, біль в епігастрії.