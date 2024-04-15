призначають в/в або в/в крапельно.

Вводити шляхом повільних в/в інфузій після розведення до обсягу 15-50 мл 0,9% розчином натрію хлориду.

Рекомендована тривалість курсу лікування — 5-10 днів.

Максимальна добова доза для дорослих — 25 мл.

Рекомендовані добові дози:

дорослі: рекомендована добова доза препарату становить 5-10 мл.

При станах, що загрожують життю пацієнта, добову дозу підвищують до 20 мл, розділивши на 2 введення, курс лікування — до 8 діб.

При лікворної-венозних порушеннях при ХНМК і вегетосудинної дистонії — по 10 мл/добу, курс лікування — 10 діб.

Однократна доза дітям:

1 рік-5 років — 0,22 мг L-лізину есцинату на 1 кг маси тіла;

5-10 років — 0,18 мг/кг маси тіла; ≥10 років — 0,15 мг/кг. Вводити 2 рази на добу. Тривалість курсу лікування — 2-8 днів, в залежності від стану хворого та ефективності терапії.