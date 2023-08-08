дорослі та підлітки з масою тіла не менше 30 кг: 300 мг/добу (або 30 мл) або 150 мг 2 р/добу; діти від 3 місяців та з масою тіла до 30 кг: 4 мг/кг маси тіла 2 р/добу або 8 мг/кг маси тіла 1 р/добу (МДД 300 мг/добу); дози для лікування пацієнтів з кліренсом креатиніну менше 50 мл/хв повинні бути зменшені; діти з масою тіла від 21 до 30 кг - рекомендована доза - 75 мг вранці та 150 мг ввечері, або 225 мг одночасно 1 р/добу; діти з масою тіла від 14 до 21 кг - 75 мг 2 р/добу або 150 мг 1р/добу; діти з масою тіла до 14 кг - у формі р-ну для p/os застосування.