ЛАМІВУДИН (LAMIVUDINUM) Діюча речовина
противірусна дія; основний механізм дії - пригнічення зворотної транскриптази ВІЛ; селективний інгібітор реплікації ВІЛ-1 та ВІЛ-2 in vitro, він також активний відносно зидовудин-стійких штамів ВІЛ; ламівудин у комбінації із зидовудином зменшує кількість ВІЛ-1 і збільшує кількість CD4-клітин, а також значно знижує ризик прогресування хвороби та смертність від неї; продемонстровано синергізм ламівудину і зидовудину відносно пригнічення реплікації ВІЛ у культурі клітин; при виникненні резистентності до ламівудину в зидовудин-стійких штамів вірусу водночас може відновитися чутливість до зидовудину; має слабку цитотоксичну дію на лімфоцити периферичної крові, лімфоцитарні та моноцитарно-макрофагальні клітинні лінії і клітини кісткового мозку.
ВІЛ-інфекція (у комбінації з іншими антиретровірусними препаратами).
дорослі та підлітки з масою тіла не менше 30 кг: 300 мг/добу (або 30 мл) або 150 мг 2 р/добу; діти від 3 місяців та з масою тіла до 30 кг: 4 мг/кг маси тіла 2 р/добу або 8 мг/кг маси тіла 1 р/добу (МДД 300 мг/добу); дози для лікування пацієнтів з кліренсом креатиніну менше 50 мл/хв повинні бути зменшені; діти з масою тіла від 21 до 30 кг - рекомендована доза - 75 мг вранці та 150 мг ввечері, або 225 мг одночасно 1 р/добу; діти з масою тіла від 14 до 21 кг - 75 мг 2 р/добу або 150 мг 1р/добу; діти з масою тіла до 14 кг - у формі р-ну для p/os застосування.
гіперчутливість до препарату в анамнезі.
анемія, нейтропенія, тромбоцитопенія, істинна еритроцитарна аплазія; головний біль, безсоння, парестезії, випадки периферичної нейропатії; нудота, блювання, біль у верхній половині живота, діарея, панкреатит, підвищення рівня амілази сироватки; підвищення рівня печінкових ферментів (АСТ, АЛТ); висип, алопеція; ангіоневротичний набряк, артралгія, м’язові розлади, рабдоміоліз; втомлюваність, погане самопочуття, гарячка, гіперлактатемія, лактоацидоз, перерозподіл/акумуляція жирових відкладень на тілі, кашель, симптоми застуди, гіпертригліцеридемія, гіперхолестеринемія, інсулінрезистентність, гіперглікемія та гіперлактатемія, запальні реакції на безсимптомні та залишкові опортуністичні інфекції, остеонекроз.