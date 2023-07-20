Всі аптеки України
Активні речовини — “Л”ЛЕСПЕДЕЗА ДВОКОЛЬОРНА*& (LESPEDEZA BICOLOR)

ЛЕСПЕДЕЗА ДВОКОЛЬОРНА*& (LESPEDEZA BICOLOR) Діюча речовина

Сортування:
Знайдено: 2 препарати
Леспенефрил-Лубнифарм розчин оральний, флакон, 100 мл, в пачці, в пачці, № 1; Лубнифарм
Леспенефрил-Лубнифарм Розчин оральний, флакон, 100 мл, в пачці, в пачці, № 1 Лубнифарм
В 637 аптеках
від 215,66 грн
Ціни в аптеках
Леспефрил розчин оральний, флакон, 100 мл, № 1; Сумифітофармація
Леспефрил Розчин оральний, флакон, 100 мл, № 1 Сумифітофармація
В 241 аптеці
від 205,01 грн
Ціни в аптеках