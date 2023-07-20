Активні речовини — “Л”ЛЕСПЕДЕЗА ДВОКОЛЬОРНА*& (LESPEDEZA BICOLOR) ЛЕСПЕДЕЗА ДВОКОЛЬОРНА*& (LESPEDEZA BICOLOR) Діюча речовина Сортування: По популярності По популярності Спочатку дешеві Спочатку дорогі А-Я Я-А Знайдено: 2 препарати Плитка Список Леспенефрил-Лубнифарм Розчин оральний, флакон, 100 мл, в пачці, в пачці, № 1 Лубнифарм В 637 аптеках від 215,66 грн Ціни в аптеках Леспефрил Розчин оральний, флакон, 100 мл, № 1 Сумифітофармація В 241 аптеці від 205,01 грн Ціни в аптеках Препарати, які містять ЛЕСПЕДЕЗА ДВОКОЛЬОРНА*&