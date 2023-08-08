початкова доза для дорослих - 2 мг 1 р/добу, яка приймається кожного дня, в один і той самий час, бажано вранці; дозу збільшують до 4 мг 1 р/добу, при необхідності - до 6 мг після закінчення часу, необхідного для досягнення повного фармакологічного ефекту.