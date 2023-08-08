ЛАЦИДИПІН (LACIDIPINUM) Діюча речовина
гіпотензивна, антиангінальна дія; специфічний антагоніст кальцію, який має виражену селективність дії відносно кальцієвих каналів, що знаходяться у гладкій мускулатурі стінки судин; механізм дії складається з дилатації периферичних артеріол, зменшення периферичного судинного опору та зниження АТ.
лікування АГ як засіб монотерапії або у комбінації з іншими антигіпертензивними засобами (наприклад β-адреноблокаторами, діуретиками або інгібіторами АПФ).
початкова доза для дорослих - 2 мг 1 р/добу, яка приймається кожного дня, в один і той самий час, бажано вранці; дозу збільшують до 4 мг 1 р/добу, при необхідності - до 6 мг після закінчення часу, необхідного для досягнення повного фармакологічного ефекту.
гіперчутливість до будь-якого компонента препарату; як і щодо інших дигідропіридинів, лацидипін протипоказаний для лікування хворих із тяжким аортальним стенозом.
депресія; головний біль, запаморочення; тремор; посилене серцебиття, тахікардія; загострення явищ стенокардії, зомління, гіпотензія; приплив крові до обличчя, гіперемія шкіри, відчуття жару; дискомфорт шлунку, нудота; гіперплазія слизової оболонки ясен; реакції гіперчутливості; висип на шкірі (включаючи еритему та свербіж); ангіоневротичний набряк, кропив’янка; судоми; поліурія; астенія, набряк; оборотне збільшення рівня ЛФ (клінічне значуще збільшення трапляється нечасто).