приймати за 1 год. до або через 1 год. після їди; пропущені дози не слід приймати додатково, наступний прийом продовжити згідно з графіком застосування; у комбінації з капецитабіном: рекомендована доза для дорослих 1250 мг 1 р/добу щодня, рекомендована доза капецитабіну - 2000 мг/м2/добу за 2 прийоми (кожні 12 год.) кожного дня з 1-го по 14-й день 21-добового циклу лікування; капецитабін приймати з їжею або протягом 30 хв після їди; у комбінації з інгібітором ароматази: рекомендована доза для дорослих 1500 мг 1 р/добу щодня, рекомендована доза інгібітора ароматази летрозолу 2,5 мг 1 р/добу; при застосуванні з альтернативним інгібітором ароматази ознайомитися з інструкцією для медичного застосування цього препарату; у комбінації з трастузумабом: рекомендована доза - 1000 мг (4 табл.) 1 р/добу щодня, рекомендована доза трастузумабу - 4 мг/кг маси тіла як в/в навантажувальна доза, потім 2 мг/кг маси тіла в/в 1 р/тиждень.