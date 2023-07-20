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Активні речовини — “К”КЕТОТИФЕН (KETOTIFENUM)

КЕТОТИФЕН (KETOTIFENUM) Діюча речовина

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Знайдено: 7 препаратів
Кетотифен Софарма таблетки, 1 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30; Софарма
Кетотифен Софарма Таблетки, 1 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30 Софарма
В 840 аптеках
від 31,38 грн
Ціни в аптеках
Кетотифен таблетки, 0,001 г, блістер, в пачці, в пачці, № 30; Лекхім-Харків
Кетотифен Таблетки, 0,001 г, блістер, в пачці, в пачці, № 30 Лекхім-Харків
В 386 аптеках
від 30,31 грн
Ціни в аптеках
Кетотифен сироп, 1 мг/5 мл, флакон полімерний, 100 мл, з дозуючою ложкою, з доз. ложкою, № 1; Борщагівський ХФЗ
Кетотифен Сироп, 1 мг/5 мл, флакон полімерний, 100 мл, з дозуючою ложкою, з доз. ложкою, № 1 Борщагівський ХФЗ
В 248 аптеках
від 30,56 грн
Ціни в аптеках
Кетотифен таблетки, 1 мг, блістер, № 30; Здоров'я ФК
Кетотифен Таблетки, 1 мг, блістер, № 30 Здоров'я ФК
В 78 аптеках
від 23,00 грн
Ціни в аптеках
Кетотифен сироп, 1 мг/5 мл, флакон полімерний, 50 мл, з дозуючою ложкою, з доз. ложкою, № 1; Борщагівський ХФЗ
Кетотифен Сироп, 1 мг/5 мл, флакон полімерний, 50 мл, з дозуючою ложкою, з доз. ложкою, № 1 Борщагівський ХФЗ
В 44 аптеках
від 18,68 грн
Ціни в аптеках
Кетотифен таблетки, 0,001 г, блістер, в пачці, в пачці, № 10; Лекхім-Харків
Кетотифен Таблетки, 0,001 г, блістер, в пачці, в пачці, № 10 Лекхім-Харків
В 13 аптеках
від 12,68 грн
Ціни в аптеках
Кетотифен краплі очні, 0,25 мг/мл, флакон, 5 мл, з кришкою-крапельницею, з кришкою-крапельницею, № 1; Здоров'я ФК
Кетотифен Краплі очні, 0,25 мг/мл, флакон, 5 мл, з кришкою-крапельницею, з кришкою-крапельницею, № 1 Здоров'я ФК
В 13 аптеках
від 45,60 грн
Ціни в аптеках

гальмує дію ендогенних речовин (медіаторів запалення), протиалергічна дія; не є бронходилататором; зумовлює антиастматичну активність: гальмує виділення таких медіаторів алергії, як гістаміни та лейкотрієни; пригнічує активацію еозинофілів людськими рекомбінантними цитокінами, уповільнює приток еозинофілів до вогнища запалення; гальмує розвитку гіперактивності дихальних шляхів, пов’язаної з активацією тромбоцитів через фактор активації тромбоцитів (ФАТ) або спричиненої нервовою активацією після застосування симпатоміметичних препаратів чи впливу алергенів; сильнодіюча антиалергічна речовина, яка неконкурентно блокує рецептори гістаміну (Н1) - можна застосовувати замість класичних антагоністів гістамінових рецепторів (Н1); клінічний ефект розвивається через 6-8 тиж.

профілактика лікування БА, особливо атопічної; симптоматичне лікування алергічних станів, включаючи алергічний риніт та кон’юнктивіт.

застосовувати p/os; дорослим та дітям понад 3 роки (у табл.) або понад 6 років ( у капс.) по 1 мг 2 р/добу; пацієнтам зі значним седативним ефектом, що настає у перші дні застосування, приймати кетотифен по 1мг/добу тільки ввечері; при необхідності дорослим добову дозу підвищити до 4 мг (по 2 мг 2 р/добу); сироп: дітям 6 міс.- 3 років - у разовій дозі 0,05 мг (0,25 мл)/кг 2 р/добу; дітям старше 3 років - по 5 мл/1 мг (1 дозувальна ложка) 2 р/добу (вранці і ввечері); тривалість лікування не менше 2-3 міс., особливо у пацієнтів, у яких не спостерігалося покращання самопочуття у перші тижні; припиняти лікування поступово, протягом 2-4 тижн., для уникнення рецидивів симптомів БА.

гіперчутливість до кетотифену або до інших компонентів ЛЗ; одночасне застосування кетотифену і p/os протидіабетичних ЛЗ (ризик розвитку оборотної тромбоцитопенії).

цистит; шкірні висипання, тяжкі шкірні реакції, мультиформна еритема, с-м Стівенса-Джонсона; збільшення маси тіла через підвищення апетиту; психомоторне збудження, дратівливість, безсоння, неспокій, нервозність, дезорієнтація, сонливість; запаморочення, седативний ефект, судоми; сухість у роті, біль у шлунку, запор, нудота, блювання, диспептичні розлади; підвищення рівня печінкових ферментів, гепатит; дизурія; сухість у роті.