рекомендована доза для дорослих -1-2 г за 2-3 прийоми; у тяжких випадках - до 3 г і більше; рекомендована доза для дітей віком від 5 років - 50 мг/кг/день, розділена на кілька прийомів; тривалість лікування визначається індивідуально, лікування стрептококових інфекцій становить не менше 10 днів; продовжувати терапію ще 48 год. після зникнення с-мів захворювання та нормалізації t° тіла.