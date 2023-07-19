ІНСУЛІН ДЕТЕМІР (INSULINUM DETEMIRUM) Діюча речовина
розчинний аналог базального інсуліну з пролонгованим профілем дії, який застосовується як базальний інсулін; передбачуваність дії препарату більш виражена; пролонгована дія препарату зумовлена тісним взаємозв’язком молекул інсуліну детеміру в місцях ін’єкцій і приєднанням до них альбуміну через бічний ланцюг жирної кислоти; інсулін детемір повільніше розподіляється в периферичних тканинах-мішенях; цей комбінований механізм прол. дії зумовлює більш передбачувані швидкість всмоктування і характер дії інсуліну детеміру; цукрознижуючий ефект препарату полягає у сприянні поглинанню глюкози тканинами після зв’язування інсуліну з рецепторами м’язових і жирових клітин, а також в одночасному пригніченні виділення глюкози з печінки; дія препарату триває до 24 год. залежно від дози, що дає змогу обмежуватися 1 чи 2 ін’єкціями на добу; при введенні 2 р/добу стабілізація глікемії досягається після 2-3-х ін’єкцій; при введенні інсуліну детеміру із розрахунку 0,2-0,4ОД/кг маси тіла більше 50% максимального ефекту досягається через 3-4 год., а тривалість дії становить 14 год.; після п/ш введення препарату фармакологічний ефект пропорційний дозі препарату; профіль концентрації глюкози в нічні години більш безпіковий, що зумовлює зменшення ризику розвитку гіпоглікемії.
лікування ЦД у дорослих та дітей віком від 2 років.
дозу препарату підбирають індивідуально; вводиться п/ш; можна застосовувати окремо як базальний інсулін або у комбінації із болюсним інсуліном; в комбінації з пероральними цукрознижувальними засобами рекомендується починати лікування з введення 10 ОД або 0,1-0,2 ОД/кг маси тіла 1 р/добу; коли інсулін детемір є компонентом базально-болюсного режиму інсулінотерапії, його вводять 1 або 2 р/добу залежно від потреби хворого.
гіперчутливість до інсуліну детемір або до будь-якого інгредієнта препарату.
гіпоглікемія; реакції в місцях введення препарату - біль, почервоніння, кропив’янка, запалення, утворення синців, напухання та свербіж; ліподистрофія, набряк; АР, кропив’янка, висип; порушення зору - порушення рефракції, тимчасове загострення діабетичної ретинопатії; периферичні нейропатії - оборотний стан «г. больової нейропатії».