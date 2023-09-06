йодиксанол — неіонний, димерний, гексайодований, водорозчинний рентгеноконтрастний засіб.

Після ін’єкції органічно зв’язаний йод, що знаходиться у судинах і тканинах, поглинає радіацію.

Швидко розподіляється в організмі. Період розподілу в середньому становить близько 21 хв. V d еквівалентний об’єму міжклітинної рідини (0,26 л/кг маси тіла), що свідчить про розподілення йодиксанолу тільки у міжклітинну рідину. Метаболітів не встановлено. Зв’язування з білками крові становить менше 2%.

Т ½ препарату — близько 2 год. Переважно виводиться нирками шляхом клубочкової фільтрації. У пацієнтів з нормальною функцією нирок через 4 год після в/в ін’єкції йодиксанолу у сечу переходить близько 80% введеного препарату, через 24 год — 97%. Близько 1,2% введеної дози виводиться з калом протягом 72 год. Максимальна концентрація йодиксанолу в сечі встановлюється через 1 год після ін’єкції.

У діапазоні рекомендованих доз фармакокінетика не є дозозалежною. Досліджень фармакокінетики застосування препарату у порожнинах тіла не проводили.