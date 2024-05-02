ІНСУЛІН ГЛУЛІЗИН (INSULINUM GLULISINUM) Діюча речовина
рекомбінантний аналог інсуліну людини, що за силою своєї дії подібний до інсуліну людини; інсулін глюлізин діє швидше та протягом меншого, ніж звичайний інсулін людини, часу; основна дія інсулінів та їх аналогів, включаючи інсулін глюлізин, спрямована на регулювання метаболізму глюкози; знижує рівень вмісту глюкози у крові шляхом стимуляції периферійної утилізації глюкози, особливо у скелетних м’язах і жировій тканині, та пригнічує синтез глюкози у печінці, запобігає ліполізу в адипоцитах, протеолізу та посилює синтез протеїну; якщо інсулін глюлізин застосовується у вигляді ін’єкції п/ш, зниження рівня глюкози у крові починається протягом 10-20 хв.; застосування інсуліну глюлізину через 15 хв. після початку прийому їжі забезпечує глікемічний контроль, подібний до звичайного інсуліну людини, що введений за 2 хв. до початку прийому їжі.
ЦД, коли необхідне застосування інсуліну дорослим, підліткам і дітям віком від 6 років і старше.
дозу підбирають та регулюють індивідуально; застосовують безпосередньо до (0-15 хв) або одразу після їди; інсулін глюлізин застосовується шляхом п/ш ін’єкції або безперервної п/ш інфузії; повинен застосовуватися в режимі інсулінотерапії, що включає інсулін середньої або довготривалої дії або аналог базального інсуліну, та може використовуватись одночасно з пероральними гіпоглікемічними засобами; застосовується п/ш у зоні черевної стінки, стегна або дельтовидного м’яза або шляхом безперервної інфузії через черевну стінку; п/ш ін’єкція у черевну стінку забезпечує трохи швидшу абсорбцію, ніж при використанні інших місць для ін’єкцій.
гіперчутливість до інсуліну глюлізину або будь-якого компоненту препарату; гіпоглікемія.
гіпоглікемія, що виникає як наслідок застосування надто великої дози інсуліну по відношенню до наявної потреби; реакції в місці ін’єкції та місцеві реакції гіперчутливості (почервоніння, набряк і свербіж у місці ін’єкції); ліподистрофія; кропивниця, стиснення у грудях, задишка, алергічний дерматит, свербіж, тяжка АР, разом з анафілактичною реакцією, що може загрожувати життю.