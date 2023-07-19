ІЗОДИБУТ* (ISODIBUTUM*) Діюча речовина
інгібітор ферменту альдозоредуктази; знижує активність альдозоредуктази в 1,5-3 рази і підвищує активність сорбітолдегідрогенази в 1,2-1,4 рази, завдяки чому пригнічує сорбітоловий шлях обміну глюкози (його активність значно підвищена у хворих на ЦД) і попереджує накопичення сорбітолу в судинній стінці, нервах, кришталику, гальмує процеси глікозилювання білків; перешкоджає набуханню і пошкодженню тканин, в першу чергу судин, нервів, кришталика, знижує вміст у крові та клітинних мембранах глікозильованих білків; покращує функціональний стан, метаболізм, мікроциркуляцію головного мозку, покращує пам’ять; підвищує гостроту зору, покращує кровопостачання кон’юнктиви та сітківки; покращує нирковий кровоплин, зменшує альбумінурію; відновлює чутливість і знімає болі в нижніх кінцівках, прискорює загоєння виразок; зменшує прояви периферичної нейропатії.
як засіб профілактики і лікування ускладнень ЦД: діабетична ангіопатія нижніх кінцівок, ретинопатія, нефропатія, полінейропатія, енцефалопатія, діабетична катаракта.
дорослим і дітям старше 14 років, приймати до їди, по 500мг 3 р/добу; МДД - 4 г; курс лікування - 2-3 місяці; ч/з 6 місяців курс лікування повторюють; з метою профілактики ускладнень ЦД рекомендується проводити двомісячні курси 2 р/рік.
гіперчутливість до компонентів препарату; ниркова, печінкова недостатність.
АР - шкірний висип, кропив’янка.