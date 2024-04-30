ІМАТИНІБ (IMATINIBUM) Діюча речовина
інгібітор протеїнтирозинкінази (Bcr-Abl тирозинкінази); вибірково пригнічує проліферацію і стимулює апоптоз у Ph+-позитивних Bcr-Abl клітинних лініях, а також у щойно уражених лейкозних клітинах з наявністю в лейкоцитах філадельфійської хромосоми при хр. позитивному мієлолейкозі і г. лімфоїдному лейкозі; ефективний інгібітор рецепторів тирозинкінази відносно тромбоцитарного фактора росту (ТФР) і фактора ембріональної клітини (ФЕК), с-Кit і пригнічує ТФР- та ФЕК-опосередковані зміни з боку клітин; іn vitro пригнічує проліферацію і стимулює апоптоз у клітинах шлунково-кишкової стромальної пухлини, що виражається в активації kit-мутації.
дорослі та діти: уперше діагностована позитивна (Ph+) (з наявністю в лейкоцитах філадельфійської хромосоми (bcr-abl)) хр. мієлоїдна лейкемія (ХМЛ), для яких трансплантація кісткового мозку не розглядається як перша лінія терапії; Ph+ ХМЛ у хр. фазі після невдалої терапії інтерфероном альфа або у фазі акселерації, або у фазі бластної кризи захворювання; у складі хіміотерапії уперше діагностованої позитивної г. лімфобластної лейкемії (Ph+ГЛЛ) з наявністю в лейкоцитах філадельфійської хромосоми (діти тільки табл.).Дорослі: як монотерапія г. лімфобластної лейкемії (Ph+ГЛЛ) у стадії рецидиву або яка важко піддається лікуванню; мієлодиспластичні/мієлопроліферативні захворювання (MDS/MPD), пов’язані з перебудовою гена рецептора тромбоцитарного фактора росту (ТФР); гіпереозинофільний с-м (ГЕС) та/або хр. еозинофільна лейкемія (ХЕЛ) з перебудовою генів FIP1L1-PDGFRα; Kit (CD117)-позитивні неоперабельні та/або метастатичні злоякісні гастроінтестинальні стромальні пухлини (ГІСТ); ад’ювантна терапія дорослих з високим ризиком рецидиву Kit (CD117)-позитивних злоякісних гастроінтестинальних стромальних пухлин (ГІСТ) після резекції; неоперабельна випираюча дерматофібросаркома, (dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP)), та рецидивуюча та/або метастатична дерматофібросаркома (DFSP), яка не може бути видалена хірургічним шляхом.
дози 400 або 600 мг призначають 1 р/добу, дозу 800 мг призначають по 400 мг 2 р/добу, вранці і ввечері; хр. мієлолейкоз (ХМЛ) у дорослих: рекомендована доза 400 мг/добу; хр. фаза ХМЛ визначається, якщо задовольняються усі з таких критеріїв: бластів <15% у крові та кістковому мозку, базофілів у периферичні крові <20%, тромбоцитів >100 х 109/л; рекомендована доза для пацієнтів у фазі акселерації (будь- який з таких критеріїв: бластів ≥ 15%, але <30% у крові або в кістковому мозку, бластів та пролімфоцитів ≥ 30% у крові або в кістковому мозку (за умови, що бластів <30%), базофілів у периферичній крові ≥ 20%, тромбоцитів <100 х 109/л незалежно від лікування) 600 мг/добу; рекомендована доза для пацієнтів з бластним кризом (кількість бластів ≥ 30% у крові або в кістковому мозку або за наявністю екстрамедулярних проявів захворювання, крім гепатоспленомегалії) 600 мг/добу; для дітей з ХМЛ у хр. та прогресуючій фазі та фазі акселерації рекомендована доза 340 мг/м2 на добу (МДД 800 мг), 1 р/добу або розділити на 2 прийоми - вранці та ввечері; немає досвіду застосування дітям віком до 2 років; г. лімфобластна лейкемія з позитивною філадельфійською хромосомою в лейкоцитах (Ph+ ГЛЛ): дорослі - 600 мг/добу; діти- 340 мг/м2 (МДД 600 мг) (тільки табл.); для дорослих з рецидивуючою або рефрактерною Ph+ ГЛЛ монотерапія в дозі 600 мг/добу є безпечною, ефективною і може проводитись, доки хвороба не почне прогресувати; мієлодиспластичні/мієлопроліферативні захворювання (MDS/MPD): рекомендована доза 400 мг/добу; гіпереозинофільний с-м та/або хр. еозинофільна лейкемія (ГЕС/ХЕЛ): рекомендована доза 100 мг/добу; підвищення дози зі 100 мг до 400 мг розглядати для пацієнтів, у яких не спостерігається побічних реакцій, і якщо відповідь на лікування недостатньо ефективна; Kit (CD117)-позитивні неоперабельні та/або метастатичні злоякісні гастроінтестинальні стромальні пухлини (ГІСТ) для ад’ювантної терапії дорослих з високим ризиком рецидиву Kit (CD117)-позитивних злоякісних гастроінтестинальних стромальних пухлин (ГІСТ) після резекції: рекомендована доза 400 мг/добу; дані щодо впливу збільшення дози із 400 мг до 600 мг або 800 мг для пацієнтів, у яких хвороба прогресує на тлі низьких доз, обмежені; рекомендована доза для ад’ювантного лікування дорослих після резекції стромальних шлунково-кишкових пухлин - 400 мг/добу; оптимальну тривалість лікування не встановлено; неоперабельна випираюча дерматофібросаркома (dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) та рецидивуюча та/або метастатична дерматофібросаркома (DFSP), яка не може бути видалена хірургічним шляхом: рекомендована доза 800 мг/добу.
гіперчутливість до препарату.
оперізуючий/простий герпес, назофарингіт, пневмонія, синусит, целюліт, інфекція ВДШ, грип, інфекція сечовивідних шляхів, гастроентерит, сепсис, грибкова інфекція, с- м лізису пухлини, крововилив/некроз пухлини, анафілактичний шок; нейтропенія, тромбоцитопенія, анемія, панцитопенія, фебрильна нейтропенія, лімфопенія, пригнічення кісткового мозку, еозинофілія, лімфаденопатія, гемолітична анемія, анорексія, підвищений апетит, гіпокаліємія, гіпофосфатемія, знижений апетит, дегідратація, подагра, гіперурикемія, гіперкальціємія, гіперглікемія, гіпонатріємія, гіперкаліємія, гіпомагніємія, збільшення/зменшення маси тіла, підвищений рівень креатиніну, ЛДГ, ЛФ, амілази крові, гіпербілірубінемія, гепатит, жовтяниця, печінкова недостатність, некроз печінки; безсоння, депресія, зниження лібідо, тривожність, сплутана свідомість, головний біль, запаморочення, парестезія, гіпестезія, мігрень, сонливість, синкопе, периферична нейропатія, погіршення пам’яті, ішіас, синдром неспокійних ніг, тремор, синдром Рейно, тромбоз/емболія, церебральний крововилив, підвищення ВТ, набряк головного мозку, судоми, неврит зорового нерва, крововилив у скловидне тіло, підвищене сльозовиділення, кон’юнктивіт, сухість очей, затьмарення зору, біль в очах, крововилив у кон’юнктиву, склеру, сітківку, блефарит, макулярний набряк, катаракта, глаукома, набряк диска зорового нерва, вертиго, шум у вухах, втрата слуху, АГ/ гіпотензія, серцебиття, тахікардія, застійна СН, набряк легень, аритмія, фібриляція передсердь, зупинка серця, ІМ, стенокардія, перикардіальний випіт, перикардит, тампонада серця; задишка, носова кровотеча, кашель, біль у глотці та гортані, фарингіт, плевральний біль, випіт, фіброз легень, легенева гіпертензія, легенева кровотеча, ГДН, інтерстиціальна хвороба легень, біль у грудях, загальне нездужання; сухість у роті, стоматит, хейліт, дисфагія, нудота, відрижка, блювання, диспепсія, біль у животі, метеоризм, гастроезофагеальний рефлюкс, запор, діарея, езофагіт, гастрит, виразка шлунка, шлунково-кишкова кровотеча, асцит, панкреатит, коліт, кишкова непрохідність/обструкція, перфорація ШКТ, дивертикуліт, судинна ектазія астрального відділу шлунка; періорбітальний набряк, набряк обличчя, дерматит/екзема/висипання, свербіж, сухість шкіри, еритема, алопеція, нічна пітливість, реакція фоточутливості, пустульозний висип, посилена пітливість, кропив’янка, екхімоз, підвищена схильність до утворення синців, гіпотрихоз, гіпопігментація шкіри, ексфоліативний дерматит, ламкість нігтів, зміна забарвлення нігтів, фолікуліт, петехії, псоріаз, пурпура, гіперпігментація шкіри, бульозні висипання, синдром Світа, ангіоневротичний набряк, мультиформна еритема, лейкоцитокластний васкуліт, синдром Стівенса-Джонсона, г. генералізований екзематозний пустульоз, синдром пальмарно-плантарної еритродизестезії, ліхеноїдний кератоз, червоний плоский лишай, токсичний епідермальний некроліз; м’язові спазми, слабкість та судоми, міалгія, артралгія, біль у кістках, набряк/ скутість у суглобах та м’язах, артрит, рабдоміоліз/міопатія, асептичний некроз/некроз головки стегна, затримка росту в дітей; нирковий біль, гематурія, г. та х. ниркова недостатність; гінекомастія, менорагія, нерегулярний менструальний цикл, статева дисфункція, біль у сосках, геморагічна кіста жовтого тіла/ яєчника, еректильна дисфункція, набряк мошонки; підвищення t° тіла, анасарка.