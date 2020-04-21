застосовувати рект., вагінально, назально та парентерально (п/ш, в/м, в/в); курс лікування встановлюється індивідуально з урахуванням клінічної картини та динаміки захворювання; ЛАФЕРОБІОН®, НАЗОФЕРОН® НАЗАЛЬНИЙ: застосовують назально, при перших ознаках захворювання ГРВІ (протягом 5 днів) закапувати в кожний носовий хід у таких дозах: дорослим - по 3 крап. 5-6 р/день (разова доза - 24 000 МО, добова доза - 120 000-144 000 МО); новонародженим та дітям до 1 року - по 1 крап. 5 р/день (разова доза - 8 000 МО, добова доза - 40 000 МО); дітям 1-3 років - по 2 крап. 3-4 р/день (разова доза - 16 000 МО, добова доза - 48 000 МО-64 000 МО); дітям 3-14 років - по 2 крап. 4-5 р/день (разова доза - 16 000 МО, добова доза - 64000-80000 МО); дітям 14-18 років - по 3 крап. 5-6 р/день (разова доза - 24000 МО, добова доза - 120000- 144000 МО); профілактика респіраторних вірусних інфекцій дорослим: при контакті з хворим та при переохолодженні - по 3 крап. 2 р/день протягом 5-7 днів, при необхідності профілактичні курси повторюють, при одноразовому контакті достатньо одноразового застосування; при сезонному підвищенні захворюваності - відповідно до вікового дозування, одноразово вранці, з інтервалом 1-2 доби; Лаферон-ФАРМБІОТЕК® НАЗАЛЬНИЙ: для лікування грипу та інших респіраторних вірусних інфекцій: закапувати в кожний носовий хід у таких дозах: немовлятам (в т. ч. недоношеним) - по 1 крап. 4-5 р/день; дітям 1-7 років - по 2-3 крап. 4-5 р/день; дітям старше 7 років - по 2-3 крап. 5-6 р/день; дорослим - по 4-5 крап. 6-8 р/день; зазвичай курс становить 3-5 днів; профілактика при контакті з хворим та при переохолодженні: застосовувати відповідно до вікових дозувань 2 р/день протягом 5-7 днів, при необхідності профілактичні курси повторити, при одноразовому контакті достатньо одноразового застосування, при сезонному підвищенні захворюваності - одноразово вранці з інтервалом 1-2 доби; при комплексній терапії вірусних захворювань ока, різних форм офтальмогерпесу (кератокон’юнктивіти, кератоувеїти): р-н 1 млн МО в 5 мл фізіологічного р-ну - закапувати у кон’юнктивальний мішок ураженого ока по 2- 3 крап. через кожні 2 год протягом 7-10 днів; після зникнення симптомів захворювання можна застосовувати через кожні 4 год.; АЛЬФАРЕКІН®, ВІТАФЕРОН®, ГЕНФЕРОН® ЛАЙТ ІБ супозиторії ректальні: при комплексній терапії інфекційно-запальних захворювань респіраторного тракту дітям до року: призначати 250 тис МО по 2 р/добу через 12 год. щоденно, курс лікування 5 днів, в разі необхідності курси можуть повторюватись з інтервалом 5 днів; при комплексній терапії інфекційно-запальних захворювань респіраторного тракту дітям від року та дорослим: дітям 1-7 років по 250 тис. МО 2 р/добу протягом 10 днів, дітям віком від 7 років і дорослим - по 500 тис. МО 2 р/добу протягом 10 днів, у подальшому можна призначити підтримуюче лікування протягом 1-12 міс. за індивідуальною схемою; при лікуванні грипу та ГРВІ: дітям 1-7 років 250 тис. МО 2 р/добу протягом 5 днів, дітям від 7 років - по 500 тис. МО 2 р/добу протягом 5 днів, при важкому перебігу ГРВІ й грипу разову дозу подвоюють; реабілітаційна терапія дітям 1-7 років, які часто хворіють на рецидивуючі вірусно-бактеріальні інфекції респіраторного тракту, ЛОР-органів, рецидивуючий герпес 1-го типу: проводити за схемою: по 250 тис. МО 2 р/добу протягом 10 днів, далі по 250 тис. МО 2 р/добу 3 р/тижд. протягом 2 тижн., далі по 250 тис. МО 2 р/добу 2 р/тижд. протягом 2 тижн., далі по 250 тис. МО 1 р/ніч 2 р/тижд. протягом 2 тижн., далі по 250 тис. МО 1 р/ніч 1 р/тижд. протягом 2 тижн.; дітям 7-14 років терапію проводити по тій самій схемі, використовуючи лікувальну дозу 500 тис. МО, загальна тривалість курсу становить 2 міс; при лікуванні епідемічного паротиту, кору, краснухи, вітряної віспи: дітям 1-7 років по 250 тис. МО 2 р/добу протягом 5 днів, дітям віком від 7 років - 500 тис. МО 2 р/добу протягом 5 днів; АЛЬФАРЕКІН®, ВІТАФЕРОН®, ЛАФЕРОМАКС® супозиторії ректальні: дорослим при інфекційно-запальних захворюваннях урогенітального тракту: призначають 1 млн МО 1 р/добу, курс лікування 10 днів, лікування проводять обом статевим партнерам; дорослим при дисплазії шийки матки: в комплексній терапії 3 млн МО 1 р/добу протягом 10 днів, в реабілітаційному періоді після проведення діатермокоагуляції або кріодеструкції шийки матки лікування інтерфероном альфа-2b проводять в тій самій дозі; АЛЬФАРЕКІН® супозиторії ректальні: лікування ротавірусної інфекції: дітям віком 3 міс.- 1 рік у дозі 250 тис. МО 1 р/добу, дітям 1- 3 років - по 500 тис. МО 1 р/добу, 3-7 років - по 500 тис. МО 2 р/добу, тривалість лікування - 5 днів; ВІТАФЕРОН® супозиторії ректальні: при внутрішньоутробній інфекції, сепсисі та менінгіті: немовлятам призначають 250 тис МО 2 р/добу через 12 год., протягом 5 днів, за клінічними показниками курси можуть повторюватися з додержанням інтервалу 5 днів; при комплексній терапії хр. вірусних гепатитів у дітей: застосовують в добовій дозі 3 млн МО/м2 поверхні тіла 2 р/добу протягом 10 днів щоденно, в подальшому 3 р/тижд. протягом 6-12 міс, тривалість лікування визначається індивідуально за клінічними та вірусологічними показниками; ЛАФЕРОБІОН® супозиторії ректальні: комплексна терапія ГРВІ у дітей, новонародженим і недоношеним дітям призначати по 150 тис МО по 2 супозит./ добу з 12- год. перервою, курси лікування і перерви між курсами - по 5 днів; недоношеним новонародженим дітям з гестаційним віком менше 34 тижн. по 150 тис МО 3 р/добу (через 8 год.), курс - 5 днів; дітям 1-7 років - по 500 тис МО 2 р/добу; ЛАФЕРОМАКС® супозиторії ректальні: при папіломовірусних інфекціях у дорослих (вульгарні бородавки, гострокінцеві кондиломи): по 1 500 000 МО 2 р/добу з 12-год. перервою, курс лікування 10 діб; ГЕНФЕРОН® ЛАЙТ ІБ супозиторії: застосовувати вагінально та ректально; хр. інфекційно-запальні захворювання вірусної етіології у дітей: по 125 тис МО 2 р/день з 12-год. інтервалом паралельно стандартній терапії протягом 10 днів, потім протягом 1-3 міс. - по 125 тис МО на ніч через день; г. інфекційно-запальні захворювання урогенітального тракту у дітей: по 125 тис МО 2 р/день з 12-год. інтервалом протягом 10 днів; інфекційно-запальні захворювання урогенітального тракту у вагітних: вагінально, по 250 тис. МО 2 р/день з 12-год. інтервалом протягом 10 днів; інфекційно-запальні захворювання урогенітального тракту у жінок: вагінально або ректально, по 250 тис. МО (залежно від характеру захворювання) 2 р/день з 12-год. інтервалом протягом 10 днів, При затяжних формах - 3 р/тижд. через день по 250 тис. МО протягом 1-3 міс.; Альфа-Інзон® р-н д/ін’єк.: вводять п/ш, в/м або в/в; хр. ВГС: дорослим пацієнтам призначають п/ш у дозі 3 млн МО 3 р/тижд. (через день) як монотерапію або в комбінації з рибавірином; дорослим пацієнтам з рецидивом застосовують у складі комбінованої терапії з рибавірином протягом 6 міс., як монотерапія - рекомендований курс лікування становить 12-18 міс.