г. мієлоїдна лейкемія у дорослих, для індукції ремісії у пацієнтів, які раніше не отримували лікування, або у пацієнтів з рецидивами або рефрактерним перебігом захворювання; як препарат другої лінії для лікування рецидивів г. лімфобластної лейкемії у дорослих та дітей (в/в); для лікування гострої мієлоїдної лейкемії у поєднанні з цитарабіном для індукції ремісії як препарат першої лінії терапії у дітей (в/в); поширений рак молочної залози - після безрезультатної хіміотерапії препаратами першої лінії, не включаючи терапію антрациклінами (капс.); гостра нелімфобластна лейкемія (ГНЛЛ) у дорослих - для індукції ремісії у пацієнтів, які раніше не отримували лікування, або у пацієнтів із рецидивами або рефрактерним перебігом захворювання у випадках, коли не можна застосовувати ін’єкційну форму ідарубіцину (капс.), у схемах комбінованого лікування, поєднуючи з іншими цитотоксичними ЛЗ.