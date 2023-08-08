ІЗОКОНАЗОЛ (ISOCONAZOLUM) Діюча речовина
протигрибкова дія; має широкий протимікробний спектр дії; ефективний до дерматофітів, дріжджів, дріжджоподібних грибків (включаючи збудник різнобарвного лишаю), пліснявих грибків, а також до збудника еритразми; швидко проникає в товщу шкіри; максимальна концентрація в шкірі досягається вже через 1 год та підтримується протягом не менше 7 год; зняття рогового шару перед нанесенням призводило до підвищення рівня ізоконазолу у шкірі приблизно в 2 рази; рівень речовини у роговому шарі та в епідермісі перевищував мінімальну концентрацію, що має інгібуючу та протигрибкову дію на найбільш важливі патогенні м/о (дерматофіти, плісняві гриби та дріжджі) у декілька разів та досягав ці параметри у дермісі; не інактивується в шкірі шляхом метаболізму.
грибкові інфекції на поверхні шкіри (включаючи дерматофітії, кандидоз, різнобарвний лишай), грибкові захворювання стоп (мікози стоп), рук, пахової ділянки, грибкові інфекції у ділянці статевих органів; еритразма.
наносити 2 р/добу на уражені ділянки шкіри; лікування проводити протягом 2 - 3 тижнів, при інфекціях, які важко піддаються лікуванню (перш за все, при ураженні міжпальцевої ділянки) - до 4 тижнів; термін лікування можна подовжити; для уникнення рецидивів після клінічного одужання продовжити лікування ще упродовж 2 тижнів.
реакції гіперчутливості до ізоконазолу або до будь-якого іншого компонента препарату, встановлена або вірогідна гіперчутливість до інших протигрибкових сполук, які є похідними імідазолу.
подразнення шкіри, свербіж, печіння, почервоніння (еритема), висипання на шкірі (включаючи пухирці у ділянці лікування), АР шкіри, контактний дерматит.