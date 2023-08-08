протигрибкова дія; має широкий протимікробний спектр дії; ефективний до дерматофітів, дріжджів, дріжджоподібних грибків (включаючи збудник різнобарвного лишаю), пліснявих грибків, а також до збудника еритразми; швидко проникає в товщу шкіри; максимальна концентрація в шкірі досягається вже через 1 год та підтримується протягом не менше 7 год; зняття рогового шару перед нанесенням призводило до підвищення рівня ізоконазолу у шкірі приблизно в 2 рази; рівень речовини у роговому шарі та в епідермісі перевищував мінімальну концентрацію, що має інгібуючу та протигрибкову дію на найбільш важливі патогенні м/о (дерматофіти, плісняві гриби та дріжджі) у декілька разів та досягав ці параметри у дермісі; не інактивується в шкірі шляхом метаболізму.