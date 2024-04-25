ІЗОТРЕТИНОЇН (ISOTRETINOINUM) Діюча речовина
протизапальна дія; синтетичний стереоізомер транс-ретиноєвої кислоти (третиноїну); механізм дії докладно ще не визначено, проте встановлено, що поліпшення клінічної картини тяжких форм акне пов’язано з зниженням активності сальних залоз і гістологічно підтвердженим зменшенням їх розмірів; доведена протизапальна дія на шкіру; інгібує проліферацію себоцитів.
тяжкі форми акне (зокрема вузликові та конглобатні акне, акне зі схильністю до постійного рубцювання), що не піддаються стандартним методам лікування (системна антибактеріальна терапія, місцеве лікування).
приймати під час їди 1-2 р/добу; лікування розпочинати з дози 0,5 мг/кг на добу; у більшості хворих доза коливається від 0,5 до 1 мг/кг маси тіла на добу; частота ремісії та профілактика рецидивів оптимальна при застосуванні курсової дози 120-150 мг/кг (на курс лікування), тривалість терапії може змінюватись залежно від добової дози; повної ремісії акне можна досягти за 16-24 тижні лікування; у більшості хворих акне повністю зникають після одноразового курсу лікування; при вираженому рецидиві провести повторний курс лікування не раніше, ніж через 8 тижнів після закінчення лікування.
вагітність і годування груддю; у жінок репродуктивного віку при невиконанні всіх умов «Програми попередження вагітності»; печінкова недостатність, гіпервітаміноз А; виражена гіперліпідемія; гіперчутливість до препарату; супутня терапія тетрациклінами; дитячий вік до 12 років; пацієнтам з алергією до сої.
сухість шкіри, слизових оболонок, у тому числі губ (хейліт), носової порожнини (кровотечі), гортаноглотки (захриплість голосу), очей (кон’юнктивіт, зворотне помутніння рогівки та непереносимість контактних лінз); дерматит, сухість шкіри, локалізоване злущення, свербіж, еритематозне висипання, легка травматичність шкіри; алопеція; фульмінантні форми акне, еритема обличчя, екзантема, стійке потоншання волосся, зворотне випадання волосся, гірсутизм, ониходистрофії, пароніхії, фотосенсибілізація, піогенна гранульома, гіперпігментація, пітливість, посилення розростання грануляційної тканини, фотоалергія, загострення акне. На початку лікування можливе загострення акне, що зберігається кілька тижнів; біль у суглобах, біль в спині, біль у м’язах з або без підвищення рівня КФК у сироватці крові (переважно у підлітків); артрит, кальциноз зв’язок та сухожиль, передчасне закриття зон росту епіфізів, екзостоз, гіперостоз, зменшення мінеральної щільності кісткової тканини, тендиніти; головний біль; підвищення внутрішньочерепного тиску («псевдопухлина головного мозку»: нудота, блювання, порушення зору, набряк зорового нерва), судоми, сонливість, запаморочення, депресія, депресія з агравацією, схильність до агресивності, зміни настрою, тривожність; порушення поведінки, психотичні розлади, суїцидальні думки, спроби самогубства, самогубство; блефарит, кон’юнктивіт, сухість в очах, подразнення очей; порушення гостроти зору, катаракта, порушення кольоросприйняття, непереносимість контактної лінзи, помутніння рогівки, порушення темнової адаптації (зниження гостроти сутінкового зору), кератит, набряк зорового нерва (як прояв внутрішньочерепної гіпертензії), фотофобія, порушення зору, порушення слуху; коліт, ілеїт, сухість в горлі, геморагічна діарея, запальні захворювання кишечнику, нудота, панкреатит; носові кровотечі, сухість у носі, назофарингіт; бронхоспазм (частіше у хворих з БА в анамнезі), дисфонія; анемія, прискорення ШОЕ, підвищення чи зменшення числа тромбоцитів; нейтропенія; лімфаденопатія; гіпертригліцеридемія, зменшення рівня ліпопротеїдів високої щільності; гіперхолестеринемія, гіперглікемія, гематурія, протеїнурія; підвищення активності КФК в сироватці крові; АР з боку шкіри, анафілактичні реакції, реакції гіперчутливості; грампозитивні бактеріальні інфекції шкіри та слизових; васкуліт (гранулематоз Вегенера, алергічний васкуліт); гломерулонефрит; підвищене утворення грануляційної тканини, нездужання; ЦД, гіперурикемія.