сухість шкіри, слизових оболонок, у тому числі губ (хейліт), носової порожнини (кровотечі), гортаноглотки (захриплість голосу), очей (кон’юнктивіт, зворотне помутніння рогівки та непереносимість контактних лінз); дерматит, сухість шкіри, локалізоване злущення, свербіж, еритематозне висипання, легка травматичність шкіри; алопеція; фульмінантні форми акне, еритема обличчя, екзантема, стійке потоншання волосся, зворотне випадання волосся, гірсутизм, ониходистрофії, пароніхії, фотосенсибілізація, піогенна гранульома, гіперпігментація, пітливість, посилення розростання грануляційної тканини, фотоалергія, загострення акне. На початку лікування можливе загострення акне, що зберігається кілька тижнів; біль у суглобах, біль в спині, біль у м’язах з або без підвищення рівня КФК у сироватці крові (переважно у підлітків); артрит, кальциноз зв’язок та сухожиль, передчасне закриття зон росту епіфізів, екзостоз, гіперостоз, зменшення мінеральної щільності кісткової тканини, тендиніти; головний біль; підвищення внутрішньочерепного тиску («псевдопухлина головного мозку»: нудота, блювання, порушення зору, набряк зорового нерва), судоми, сонливість, запаморочення, депресія, депресія з агравацією, схильність до агресивності, зміни настрою, тривожність; порушення поведінки, психотичні розлади, суїцидальні думки, спроби самогубства, самогубство; блефарит, кон’юнктивіт, сухість в очах, подразнення очей; порушення гостроти зору, катаракта, порушення кольоросприйняття, непереносимість контактної лінзи, помутніння рогівки, порушення темнової адаптації (зниження гостроти сутінкового зору), кератит, набряк зорового нерва (як прояв внутрішньочерепної гіпертензії), фотофобія, порушення зору, порушення слуху; коліт, ілеїт, сухість в горлі, геморагічна діарея, запальні захворювання кишечнику, нудота, панкреатит; носові кровотечі, сухість у носі, назофарингіт; бронхоспазм (частіше у хворих з БА в анамнезі), дисфонія; анемія, прискорення ШОЕ, підвищення чи зменшення числа тромбоцитів; нейтропенія; лімфаденопатія; гіпертригліцеридемія, зменшення рівня ліпопротеїдів високої щільності; гіперхолестеринемія, гіперглікемія, гематурія, протеїнурія; підвищення активності КФК в сироватці крові; АР з боку шкіри, анафілактичні реакції, реакції гіперчутливості; грампозитивні бактеріальні інфекції шкіри та слизових; васкуліт (гранулематоз Вегенера, алергічний васкуліт); гломерулонефрит; підвищене утворення грануляційної тканини, нездужання; ЦД, гіперурикемія.