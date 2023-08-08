ЙОМЕПРОЛ (IOMEPROL) Діюча речовина
Йомепрол є неіонним йодорозчинним нефротропним низькомолекулярним трийодним рентгеноконтрастним препаратом.
для дози 300 мг йоду/мл: в/в урографія (у дорослих та дітей), периферична флебографія, поліпшення при проведенні комп’ютерної томографії (КТ) головного мозку та тіла, кавернозографія, в/в цифрова субтракційна ангіографія (DSA), звичайна ангіографія, внутрішньоартеріальна DSA, ангіокардіографія (у дорослих та дітей), звичайна селективна коронарна артеріографія, інтервенційна коронарна артеріографія, ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатографія (ERCP), артрографія, гістеросальпінгографія, фістулографія, дискографія, галактографія, холангіографія, дакріоцистографія, сіалографія, ретроградна уретрографія, ретроградна піелоуретрографія, мієлографія;
для дози 350 мг йоду/мл: в/в урографія (у дорослих та дітей), поліпшення зображення при проведенні КТ тіла, в/в DSA, звичайна ангіографія, внутрішньоартеріальна DSA, ангіокардіографія (у дорослих та дітей), звичайна селективна коронарна артеріографія, інтервенційна коронарна артеріографія, артрографія, гістеросальпінгографія, фістулографія, галактографія, ретроградна холангіографія, дакріоцистографія, сіалографія;
для дози 400 мг йоду/мл: в/в урографія (в тому числі у дорослих пацієнтів з нирковою недостатністю та цукровим діабетом), поліпшення зображення при проведенні КТ тіла, звичайна ангіографія, внутрішньоартеріальна DSA, ангіокардіографія (у дорослих та дітей), звичайна селективна коронарна артеріографія, інтервенційна коронарна артеріографія, фістулографія, галактографія, дакріоцистографія, сіалографія.
дозування та кількість введеного препарату може варіювати залежно від клінічної ситуації, методики проведення обстеження, ділянки тіла, яку необхідно візуалізувати, обладнання, а також від віку, маси тіла, хвилинного обсягу серця та загального стану пацієнта.
гіперчутливість до йомепролу, тяжкі порушення функції печінки та нирок.
тромбоцитопенія, гемолітична анемія; анафілактоїдні/анафілактичні реакції; анорексія; тривожність, занепокоєння, гіперкінетичний синдром, сплутаність свідомості; головний біль, запаморочення, параліч, тремор, втрата свідомості, непритомність, судоми, кома, афазія, порушення зору, транзиторна ішемічна атака, цереброваскулярні порушення, енцефалопатія, набряк мозку, дизартрія, парестезії, гіпостезія, амнезія, сонливість, спотворення смаку, паросмія, менінгіт, епілепсія; тимчасова сліпота, кон’юнктивіт, посилена сльозотеча, фотопсії, фотофобія, порушення зору; брадикардія, тахікардія, ціаноз, зупинка серця, інфаркт міокарда, серцева недостатність, стенокардія, шлуночкова аритмія або фібриляція передсердь, AV-блокада, екстрасистолія, тахікардія; блідість, АГ, гіпотензія, вазодилатація, судинна недостатність, шок, припливи, почервоніння, тромбоз; задишка, набряк гортані, закладеність носа, зупинка дихання, гострий респіраторний дистрес-синдром (ГРДС), набряк легень, набряк глотки, бронхоспазм, БА, гіпоксія, стридор, кашель, гіпервентиляція, дискомфорт при ковтанні, відчуття дискомфорту в гортані, риніт, дисфонія; нудота, блювання, гострий панкреатит, кишкова непрохідність, діарея, біль у животі, гіперсекреція слинних залоз, дисфагія, збільшення слинних залоз, нетримання калу; висип, еритема, пухирі, свербіж, ангіоневротичний набряк, кропив’янка, дерматит, екзема, холодний піт, підвищена пітливість, синдром Стівенса — Джонсона, синдром Лайєлла; біль у спині, біль у кінцівках, спазм м’язів, скутість м’язів, ригідність м’язів та кісткової тканини, біль у шиї, біль у суглобах; печіння в місці ін’єкції, біль у грудній клітці, астенія, ригідність, гіпертермія, місцева реакція на ін’єкцію, локальне похолодіння, набряк, підвищена стомлюваність, нездужання, спрага; ниркова недостатність (у тому числі гостра ниркова недостатність), порушення функції нирок, олігурія, протеїнурія, нетримання сечі; підвищення рівня креатиніну в плазмі крові; елевація сегменту ST на ЕКГ, зміна функціональних проб печінки, підвищення рівня сечовини в крові.
йомепрол, як і будь-яку іншу рентгенконтрастну речовину, не можна змішувати з іншими лікарськими засобами. Приміщення, в яких здійснюються діагностичні процедури з використанням йомепролу, повинні бути забезпечені обладнанням та лікарськими засобами, необхідними для проведення лікування тяжких небажаних реакцій, що виникли при введенні йомепролу. Введення йомепролу має виконуватися медичним персоналом з відповідними кваліфікацією, досвідом роботи та досконалим знанням проведення процедури. Після парентерального введення йомепролу медичний персонал та засоби невідкладної допомоги повинні бути доступні протягом не менш ніж 30 хв після завершення процедури.
Слід уникати застосування йомепролу у пацієнтів з макроглобулінемією Вальденстрема, множинною мієломою та прогресуючими захворюваннями печінки та/або нирок.
застосування препаратів, що знижують ймовірність виникнення судом, збудження, нудоти (деякі нейролептики, інгібітори МАО, трициклічні антидепресанти), анальгетики, протиблювотні засоби та похідні фенотіазину), слід припинити за 48 год до обстеження.
Лікування цими засобами можна відновити через 24 год після обстеження.
Терапію протисудомними препаратами припиняти не слід. Вказані лікарські препарати слід приймати в оптимальній дозі.
Внутрішньосудинне введення йомепролу може викликати розвиток лактатацидозу у пацієнтів, що приймають метформін. Пацієнти з нормальною функцією нирок можуть продовжувати застосовувати метформін. У пацієнтів з порушенням функції нирок або з невідомою функцією нирок застосування метформіну необхідно призупинити з моменту введення йомепролу. Після виконання процедури слід контролювати наявність ознак лактатацидозу у пацієнта. Застосування метформіну слід відновити через 48 год після введення контрастної речовини, якщо співвідношення рівня креатиніну в плазмі крові до швидкості клубочкової фільтрації не відрізняється від попереднього.
передозування може викликати тяжкі побічні реакції, головним чином з боку серцево-судинної та дихальної систем. Йомепрол не зв’язується з білками плазми крові, тому в разі необхідності препарат можна вивести шляхом діалізу.
При внутрішньосудинному передозуванні йомепролу слід контролювати рівень гідратації та електролітний статус пацієнта, і у разі необхідності виконати корекцію. У цій ситуації слід контролювати функцію нирок протягом щонайменше 3 діб.
У разі передозування при інтратекальному введенні йомепролу за станом пацієнта слід уважно спостерігати щодо ознак та симптомів порушення ЦНС протягом не менше 24 год.
При потраплянні контрастної речовини у внутрішньочерепний простір рекомендується проведення профілактичної пероральної протисудомної терапії діазепамом або барбітуратами протягом 24–48 год.