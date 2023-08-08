застосування препаратів, що знижують ймовірність виникнення судом, збудження, нудоти (деякі нейролептики, інгібітори МАО, трициклічні антидепресанти), анальгетики, протиблювотні засоби та похідні фенотіазину), слід припинити за 48 год до обстеження.

Лікування цими засобами можна відновити через 24 год після обстеження.

Терапію протисудомними препаратами припиняти не слід. Вказані лікарські препарати слід приймати в оптимальній дозі.

Внутрішньосудинне введення йомепролу може викликати розвиток лактатацидозу у пацієнтів, що приймають метформін. Пацієнти з нормальною функцією нирок можуть продовжувати застосовувати метформін. У пацієнтів з порушенням функції нирок або з невідомою функцією нирок застосування метформіну необхідно призупинити з моменту введення йомепролу. Після виконання процедури слід контролювати наявність ознак лактатацидозу у пацієнта. Застосування метформіну слід відновити через 48 год після введення контрастної речовини, якщо співвідношення рівня креатиніну в плазмі крові до швидкості клубочкової фільтрації не відрізняється від попереднього.