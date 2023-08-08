ЙОВЕРСОЛ (IOVERSOLUM) Діюча речовина
внутрішньосудинне введення йоверсолу робить потік крові, який містить контрастну речовину, непрозорим для рентгенівського випромінювання, що забезпечує радіографічну візуалізацію кровоносної системи внутрішніх органів, доки концентрація контрастної речовини не знизиться до певного рівня.
Швидко виводиться нирками шляхом гломерулярної фільтрації у незміненому стані. Виведення з калом незначне. В організмі не відбувається значимого метаболізму, дейодування або біотрансформації йоверсолу.
Застосовується тільки з діагностичною метою.
ангіографія периферичних судин та судин внутрішніх органів; в/а та в/в цифрова субтракційна ангіографія; лівобічна вентрикулографія; коронарна, вісцеральна та ренальна ангіографія; аортографія; венографія; в/в урографія; КT голови та тіла.
в/в один або кілька разів протягом рентгенографічного обстеження.
Перед введенням нагріти р-н до температури тіла.
Нагрітий р-н може зберігатися протягом 1 міс при температурі 37 °C у термостаті для контрастної речовини з циркулюючим повітрям.
підвищена чутливість до йодовмісної контрастної речовини, активної речовини або до будь-якої з допоміжних речовин; виражений гіпертиреоз.
висип, свербіж, кропив’янка, риніт, анафілактичний шок, зупинка дихання та серцевої діяльності або набряк легенів; запаморочення або непритомність; стенокардія, зміни на ЕКГ, аритмії, розлади сприйняття, коронарний спазм і тромбоз; зниження функції нирок та виведення креатиніну, гостра ниркова недостатність; візуальні розлади, дезорієнтація, параліч, судоми; місцево — набряки, запалення.
не слід застосовувати з іншими лікарськими засобами на час проведення дослідження.
При сумісному застосуванні антипсихотичні препарати, аналгетики та антидепресанти можуть знижувати судомний поріг, збільшуючи ризик виникнення побічних реакцій.
Бігуаніди (метформін) підвищують ризик розвитку тимчасового порушення функції нирок та лактатацидозу. Необхідно припинити приймати бігуаніди (метформін) на час проведення дослідження із застосуванням контрастної речовини. Хворим на цукровий діабет прийом метформіну потрібно припинити за 48 год до початку дослідження та під час дослідження. Бігуаніди (метформін) не приймати протягом 48 год після дослідження. Відновлення застосування метформіну можливе лише після відновлення функції нирок/нормалізації рівня креатиніну у плазмі крові.
Блокатори β-адренорецепторів підвищують ризик розвитку реакцій гіперчутливості.
У пацієнтів, які лікувалися інтерлейкіном, підвищується ризик виникнення побічних реакцій.
При сумісному застосуванні з пероральними засобами для холецистографії можливий розвиток нефротоксичності.
При в/а введенні контрастного препарату після застосування вазопресорів зростає ризик розвитку нейротоксичного ефекту.
Застосування йодовмісної рентгеноконтрастної речовини може зменшити здатність поглинання йоду щитоподібдною залозою.
проявляється порушенням функції серцево-судинної та дихальної систем. Лікування симптоматичне, можливе проведення гемодіалізу. Специфічного антидоту немає.