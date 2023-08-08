не слід застосовувати з іншими лікарськими засобами на час проведення дослідження.

При сумісному застосуванні антипсихотичні препарати, аналгетики та антидепресанти можуть знижувати судомний поріг, збільшуючи ризик виникнення побічних реакцій.

Бігуаніди (метформін) підвищують ризик розвитку тимчасового порушення функції нирок та лактатацидозу. Необхідно припинити приймати бігуаніди (метформін) на час проведення дослідження із застосуванням контрастної речовини. Хворим на цукровий діабет прийом метформіну потрібно припинити за 48 год до початку дослідження та під час дослідження. Бігуаніди (метформін) не приймати протягом 48 год після дослідження. Відновлення застосування метформіну можливе лише після відновлення функції нирок/нормалізації рівня креатиніну у плазмі крові.

Блокатори β-адренорецепторів підвищують ризик розвитку реакцій гіперчутливості.

У пацієнтів, які лікувалися інтерлейкіном, підвищується ризик виникнення побічних реакцій.

При сумісному застосуванні з пероральними засобами для холецистографії можливий розвиток нефротоксичності.

При в/а введенні контрастного препарату після застосування вазопресорів зростає ризик розвитку нейротоксичного ефекту.

Застосування йодовмісної рентгеноконтрастної речовини може зменшити здатність поглинання йоду щитоподібдною залозою.