ГІДРОТАЛЦИТ (HYDROTALCITUM) Діюча речовина
NLM: діалюмінію-гексамагнію-карбонат-гексадекагідроксід-тетрагідрат.
окрім нейтралізації кислоти шлункового соку, посилює захисні механізми та захищає слизову мембрану від агресивних факторів; покращує загоєння уражених слизових оболонок шлунку та ДПК; добра нейтралізуюча дія базується на його специфічній просторовій сітчастій структурі; швидко нейтралізує надлишок кислоти шлункового соку та має довготривалий ефект; іони магнію та алюмінію вивільняються з сітчастої структури поступово, в залежності від кількості кислоти в шлунку, та коригують кислотність на рівні між pH 3 та 5 без надмірного злужування вмісту шлунку.
симптоматичне лікування захворювань, пов’язаних з надмірною кислотністю шлункового соку: відрижка та печія, запалення слизової оболонки шлунка (гастрит) внаслідок стресу, невідповідної дієти, надмірного споживання алкоголю або прийому НПЗЗ, виразкова хвороба шлунку та ДПК, рефлюкс-езофагіт.
табл. жувальні не слід ковтати цілими, потрібно добре розжувати; рекомендована доза для дорослих 1-2 табл. 3-4 р/добу, через 1 год після прийому їжі та перед сном, або безпосередньо при виникненні показань для застосування; рекомендована доза для дітей віком від 6 до 12 років становить половину дози для дорослих (½ чи 1 табл.) 3-4 р/добу, зазвичай через 1 год після прийому їжі та перед сном, або безпосередньо при виникненні показань для застосування.
гіперчутливість до активної чи до будь-якої допоміжної речовини, серйозне порушення функції нирок, гіпофосфатемія, міастенія гравіс.
м’які випорожнення, підвищена частота випорожнень, блювання, діарея, АР, знижені рівні фосфору в сироватці, гіпермагнезимія, інтоксикація алюмінієм з остеомаляцією та енцефалопатією.