табл. жувальні не слід ковтати цілими, потрібно добре розжувати; рекомендована доза для дорослих 1-2 табл. 3-4 р/добу, через 1 год після прийому їжі та перед сном, або безпосередньо при виникненні показань для застосування; рекомендована доза для дітей віком від 6 до 12 років становить половину дози для дорослих (½ чи 1 табл.) 3-4 р/добу, зазвичай через 1 год після прийому їжі та перед сном, або безпосередньо при виникненні показань для застосування.