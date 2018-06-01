ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА* (HYALURONIC ACID*, ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА*) Діюча речовина
компонент, наявний у високих к-ціях у складі суглобового хряща та синовіальної рідини, ендогенна гіалуронова к-та забезпечує в’язкість та еластичність синовіальної рідини, також вона необхідна для формування протеогліканів у суглобовому хрящі; завдяки нормалізації якості синовіальної рідини та активації процесів оновлення тканин у суглобовому хрящі поліпшує ф-цію суглобів; чинить протизапальну дію на епітелій суглоба, стимулює природне утворення гіалуронової к-ти всередині суглоба.
травматична та дегенеративна патологія суглобів; допоміжний засіб при ортопедичній хірургії.Артрити колінних суглобів легкого та помірного ступеня тяжкості.
дорослим призначати по 2 мл(20мг) шляхом внутрішньосуглобового введення 1 р/тижд. упродовж 3 тижнів.
гіперчутливість до складових компонентів препарату, наявність в анамнезі алергії на білки домашньої птиці; тяжкі порушення ф-ції печінки; внутрішньосуглобові ін’єкції протипоказані у випадку існуючої інфекції або захворювань шкіри ділянки місця ін’єкції з метою зменшення потенційного розвитку септичного артриту.
р-ції у місці ін’єкції, включаючи дискомфорт, біль, набряк, почервоніння, подразнення, висипання, вузлики, пустули, везикули, геморагії, екхімоз, свербіж, запалення суглобів, синовіїт, суглобовий випіт, скутість суглобів, порушення рухливості суглобів; р-ції гіперчутливості,включаючи анафілактоїдні р-ції, ангіоневротичний набряк, шкірні р-ції, включаючи висип, свербіж, еритема, екзема, дерматит, кропив’янка; анафілактичний шок без летальних наслідків; сироваткова хвороба; гарячка, відчуття жару, головний біль, парестезії; випадки бактеріального артриту та реактивного артриту у місці внутрішньосуглобової ін’єкції.