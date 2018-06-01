компонент, наявний у високих к-ціях у складі суглобового хряща та синовіальної рідини, ендогенна гіалуронова к-та забезпечує в’язкість та еластичність синовіальної рідини, також вона необхідна для формування протеогліканів у суглобовому хрящі; завдяки нормалізації якості синовіальної рідини та активації процесів оновлення тканин у суглобовому хрящі поліпшує ф-цію суглобів; чинить протизапальну дію на епітелій суглоба, стимулює природне утворення гіалуронової к-ти всередині суглоба.