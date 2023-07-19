при гіпогеніталізмі, уродженій аменореї та різко недорозвинутій матці - в/м 0,1% р-н по 1-2 мг/добу щоденно протягом 4-6 тижнів і більше; при вторинній аменореї - по 1-2 мг/добу протягом 15-20 днів; при гіпоолігоменореї - по 1 мг в/м щоденно чи через день протягом першої половини міжменструального періоду; найвища доза для в/м введення: разова - 2 мг (2 мл) 0,1% р-ну, добова - 3 мг (3 мл) 0,1% р-ну; при раку молочної залози у жінок віком старше 60 років - по 1 мл 2% р-ну щоденно, збільшуючи добову дозу до 5 мл; шляхом ретельного спостереження встановлюють оптимальну дозу, яку вводять протягом тривалого часу; при раку передміхурової залози - щоденно по 3-4 мл 2% р-ну в/м протягом 2 місяців, потім по 0,5- 1 мл 2% р-ну; загальна доза та тривалість лікування залежать від змін у передміхуровій залозі, наявності чи відсутності метастазів, загального стану та ступеня фемінізації; при лікуванні злоякісних новоутворень - найбільша в/м разова доза 60 мг (3 мл 2% р-ну), добова 100 мг (5 мл 2% р-ну).