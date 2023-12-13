ГІДРОКСИЗИН (HYDROXYZINUM) Діюча речовина
похідне дифенілметану, хімічно не пов’язаний з фенотіазінами, резерпіном, мепробаматом або бензодіазепінами; не є депресантом кори головного мозку, але його дія може бути пов’язана з пригніченням активності у деяких ключових зонах субкортикальної ділянки ЦНС; виявляє антигістамінну та бронходилатаційну дії; не підвищує секрецію шлунка або кислотність, має м’яку антисекреторну активність; ефективний у полегшенні свербежу при різних формах кропив’янки, екземи і дерматиту; має анксіолітичний, спазмолітичний, симпатолітичний ефекти та м’яку аналгетичну дію.
симптоматичне лікування тривожних станів у дорослих; седативний засіб у період премедикації; симптоматична терапія свербежу.
внутрішньо р/оs; симптоматичне лікування тривожних станів: дорослим 50 мг/добу окремими дозами (12,5 мг вранці, 12,5 мг вдень, 25 мг на ніч), у тяжких випадках дозу збільшують до 300 мг/добу; премедикація у хірургічній практиці: дорослим 50-200 мг за 1-2 прийоми за 1 год до операції, додатково може передувати застосування 1 р/ніч перед анестезією; дітям 1 мг/кг за 1 год до операції, а також додатково 1 мг/кг/ніч перед анестезією; симптоматичне лікування свербежу: початкова доза для дорослих 25 мг, дозу можна збільшити (по 25 мг 3-4 р/день); разова максимальна доза не вище 200 мг, МДД - 300 мг; дітям 3-6 років (з масою тіла ˃15 кг): 1 мг/кг до 2,5 мг/кг/день у роздільному дозуванні; від 6 років: 1 мг/кг - 2 мг/кг/день у роздільному дозуванні.
підвищена чутливість до гідроксизину або до будь-якої з допоміжних речовин ЛЗ, цетиризину, інших похідних піперазину, амінофіліну або етилендіаміну; порфірія; подовження інтервалу QT, яке існувало до лікування; період вагітності або годування груддю; пацієнти зі спадковою непереносимістю галактози, дефіцитом лактази Лаппа або мальабсорбцією глюкози-галактози.
пригнічення ЦНС, парадоксальний стимулювальний ефект на ЦНС, антихолінергічна активність, реакція гіперчутливості; тахікардія, артеріальна гіпотензія, подовження інтервалу QT, поліморфна шлуночкова тахікардія типа «пірует»; порушення акомодації, нечіткий зір; сухість у роті, нудота, запор, блювання; втомлюваність, загальна слабкість, пропасниця; гіперчутливість, анафілактичний шок; зміни функціональних проб печінки, гепатит; сонливість, головний біль, седація, запаморочення, безсоння, тремор, судоми, дискінезія; збудження, сплутаність свідомості; дезорієнтація, галюцинації; затримка сечовиділення, бронхоспазм; свербіж, еритематозний висип, плямисто-папульозний висип, кропив’янка, дерматит, ангіоневротичний набряк, підвищена пітливість, фіксована медикаментозна еритема, г. генералізований екзантематозний пустульоз, ексудативна мультиформна еритема, с-м Стівенса-Джонсона.