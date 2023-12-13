внутрішньо р/оs; симптоматичне лікування тривожних станів: дорослим 50 мг/добу окремими дозами (12,5 мг вранці, 12,5 мг вдень, 25 мг на ніч), у тяжких випадках дозу збільшують до 300 мг/добу; премедикація у хірургічній практиці: дорослим 50-200 мг за 1-2 прийоми за 1 год до операції, додатково може передувати застосування 1 р/ніч перед анестезією; дітям 1 мг/кг за 1 год до операції, а також додатково 1 мг/кг/ніч перед анестезією; симптоматичне лікування свербежу: початкова доза для дорослих 25 мг, дозу можна збільшити (по 25 мг 3-4 р/день); разова максимальна доза не вище 200 мг, МДД - 300 мг; дітям 3-6 років (з масою тіла ˃15 кг): 1 мг/кг до 2,5 мг/кг/день у роздільному дозуванні; від 6 років: 1 мг/кг - 2 мг/кг/день у роздільному дозуванні.