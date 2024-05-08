р-н наносять на ушкоджену ділянку шкіри для дезінфекції ран per se (без розведення); для полоскання розчинити 1 стол. л. в 1 склянці води; для аплікацій, обробки ранових поверхонь, зупинки кровотечі (капілярної) уражені ділянки обробляють тампоном, просоченим р-ном перекису водню; тривалість лікування залежить від досягнутого ефекту; гель застосовують зовнішньо безпосередньо на рану 0,5-1 см; після висихання гелю на поверхні рани утворюється захисна плівка, що виконує роль захисної пов’язки та оберігає рану від повторного зараження.