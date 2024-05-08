ПЕРЕКИС ВОДНЮ* (HYDROGENII PEROXIDUM*) Діюча речовина
при контакті р-ну перекису водню з ушкодженою шкірою та слизовими оболонками вивільняється активний кисень, який сприяє очищенню ранової поверхні та інактивації органічних речовин (протеїн, кров, гній); при застосуванні препарату відбувається лише тимчасове зменшення кількості м/о; препарат має кровоспинний ефект.
для зупинки капілярної кровотечі при поверхневому ушкодженні тканин, носових кровотечах, для обробки слизової оболонки при стоматитах, пародонтитах, ангінах, гінекологічних захворюваннях, а також при гнійних ранах; зовнішньо для профілактики інфікування ран, саден, подряпин.
р-н наносять на ушкоджену ділянку шкіри для дезінфекції ран per se (без розведення); для полоскання розчинити 1 стол. л. в 1 склянці води; для аплікацій, обробки ранових поверхонь, зупинки кровотечі (капілярної) уражені ділянки обробляють тампоном, просоченим р-ном перекису водню; тривалість лікування залежить від досягнутого ефекту; гель застосовують зовнішньо безпосередньо на рану 0,5-1 см; після висихання гелю на поверхні рани утворюється захисна плівка, що виконує роль захисної пов’язки та оберігає рану від повторного зараження.
гіперчутливість до препарату; гель не вводити у порожнини та проникаючі рани (через можливість виникнення емболії), дитячій вік до 2-х років (гель).
відчуття печіння в момент обробки рани; місцеві АР; гіпертрофія сосочків язика.