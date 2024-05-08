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Активні речовини — “П”ПЕРЕКИС ВОДНЮ* (HYDROGENII PEROXIDUM*)

ПЕРЕКИС ВОДНЮ* (HYDROGENII PEROXIDUM*) Діюча речовина

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Знайдено: 37 препаратів
Перекис водню розчин для зовнішнього застосування, 3 %, флакон полімерний, 200 мл, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Перекис водню Розчин для зовнішнього застосування, 3 %, флакон полімерний, 200 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 512 аптеках
від 30,41 грн
Ціни в аптеках
Перекису водню розчин 3% розчин для зовнішнього застосування водний, 3 %, флакон, 40 мл, № 1; Віола
Перекису водню розчин 3% Розчин для зовнішнього застосування водний, 3 %, флакон, 40 мл, № 1 Віола
В 464 аптеках
від 9,16 грн
Ціни в аптеках
Перекису водню розчин 3% розчин для зовнішнього застосування водний, 3 %, флакон полімерний, 200 мл, № 1; Віола
Перекису водню розчин 3% Розчин для зовнішнього застосування водний, 3 %, флакон полімерний, 200 мл, № 1 Віола
В 412 аптеках
від 25,50 грн
Ціни в аптеках
Перекису водню розчин 3% розчин для зовнішнього застосування водний, 3 %, флакон полімерний, 100 мл, № 1; Віола
Перекису водню розчин 3% Розчин для зовнішнього застосування водний, 3 %, флакон полімерний, 100 мл, № 1 Віола
В 363 аптеках
від 20,45 грн
Ціни в аптеках
Перекис водню розчин для зовнішнього застосування, 3 %, флакон, 100 мл, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Перекис водню Розчин для зовнішнього застосування, 3 %, флакон, 100 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 285 аптеках
від 18,05 грн
Ціни в аптеках
Перекису водню розчин 3% розчин для зовнішнього застосування водний, 3 %, флакон полімерний, кришка з насадкою, 200 мл, тм профі фарм, тм профі фарм, № 1; Віола
Перекису водню розчин 3% Розчин для зовнішнього застосування водний, 3 %, флакон полімерний, кришка з насадкою, 200 мл, тм профі фарм, тм профі фарм, № 1 Віола
В 185 аптеках
від 46,00 грн
Ціни в аптеках
Перекис водню розчин для зовнішнього застосування, 3 %, флакон полімерний, 100 мл, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Перекис водню Розчин для зовнішнього застосування, 3 %, флакон полімерний, 100 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 170 аптеках
від 18,67 грн
Ціни в аптеках
Перекису водню розчин 3% розчин для зовнішнього застосування водний, 3 %, флакон, 100 мл, № 1; Віола
Перекису водню розчин 3% Розчин для зовнішнього застосування водний, 3 %, флакон, 100 мл, № 1 Віола
В 124 аптеках
від 13,50 грн
Ціни в аптеках
Перекис водню розчин для зовнішнього застосування, 3 %, флакон, 40 мл, № 1; Тернофарм
Перекис водню Розчин для зовнішнього застосування, 3 %, флакон, 40 мл, № 1 Тернофарм
В 95 аптеках
від 9,60 грн
Ціни в аптеках
Перекис водню розчин для зовнішнього застосування, 3 %, флакон, 100 мл, № 1; Тернофарм
Перекис водню Розчин для зовнішнього застосування, 3 %, флакон, 100 мл, № 1 Тернофарм
В 84 аптеках
від 11,57 грн
Ціни в аптеках
Перекису водню розчин розчин для зовнішнього застосування, 3 %, флакон полімерний, 100 мл, № 1; Фітофарм
Перекису водню розчин Розчин для зовнішнього застосування, 3 %, флакон полімерний, 100 мл, № 1 Фітофарм
В 11 аптеках
від 15,27 грн
Ціни в аптеках
Перекису водню розчин 3% розчин для зовнішнього застосування водний, 3 %, флакон, 100 мл, № 1; Славія 2000
Перекису водню розчин 3% Розчин для зовнішнього застосування водний, 3 %, флакон, 100 мл, № 1 Славія 2000
В 10 аптеках
від 7,66 грн
Ціни в аптеках
Перекису водню розчин 3% розчин для зовнішнього застосування водний, 3 %, флакон полімерний, 200 мл, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1; Віола
Перекису водню розчин 3% Розчин для зовнішнього застосування водний, 3 %, флакон полімерний, 200 мл, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1 Віола
В 9 аптеках
від 32,00 грн
Ціни в аптеках
Перекису водню розчин 3% розчин для зовнішнього застосування водний, 3 %, флакон, 200 мл, № 1; Славія 2000
Перекису водню розчин 3% Розчин для зовнішнього застосування водний, 3 %, флакон, 200 мл, № 1 Славія 2000
В 8 аптеках
від 13,50 грн
Ціни в аптеках
Перекису водню розчин 3% розчин для зовнішнього застосування водний, 3 %, флакон полімерний, 100 мл, тм айві, тм айві, № 1; Віола
Перекису водню розчин 3% Розчин для зовнішнього застосування водний, 3 %, флакон полімерний, 100 мл, тм айві, тм айві, № 1 Віола
В 8 аптеках
від 12,22 грн
Ціни в аптеках
Перекису водню розчин 3% розчин для зовнішнього застосування водний, 3 %, флакон полімерний, 200 мл, тм айві, тм айві, № 1; Віола
Перекису водню розчин 3% Розчин для зовнішнього застосування водний, 3 %, флакон полімерний, 200 мл, тм айві, тм айві, № 1 Віола
В 6 аптеках
від 16,85 грн
Ціни в аптеках
Перекис водню 3% розчин для зовнішнього застосування, 3 %, флакон полімерний, 200 мл, № 1; Українська фармацевтична компанія
Перекис водню 3% Розчин для зовнішнього застосування, 3 %, флакон полімерний, 200 мл, № 1 Українська фармацевтична компанія
В 5 аптеках
від 14,50 грн
Ціни в аптеках
Перекису водню розчин розчин для зовнішнього застосування, 3 %, флакон полімерний, 200 мл, № 1; Фітофарм
Перекису водню розчин Розчин для зовнішнього застосування, 3 %, флакон полімерний, 200 мл, № 1 Фітофарм
В 4 аптеках
від 38,42 грн
Ціни в аптеках
Водню пероксид розчин для зовнішнього застосування, 3 %, флакон полімерний, 100 мл, № 1; Вітаміни
Водню пероксид Розчин для зовнішнього застосування, 3 %, флакон полімерний, 100 мл, № 1 Вітаміни
В 3 аптеках
від 11,69 грн
Ціни в аптеках
Перекису водню розчин 3% розчин для зовнішнього застосування водний, 3 %, флакон скляний, 100 мл, тм айві, тм айві, № 1; Віола
Перекису водню розчин 3% Розчин для зовнішнього застосування водний, 3 %, флакон скляний, 100 мл, тм айві, тм айві, № 1 Віола
В 3 аптеках
від 12,22 грн
Ціни в аптеках
Перекису водню розчин розчин для зовнішнього застосування, 3 %, флакон скляний, 100 мл, № 1; Фітофарм
Перекису водню розчин Розчин для зовнішнього застосування, 3 %, флакон скляний, 100 мл, № 1 Фітофарм
В 2 аптеках
від 15,00 грн
Ціни в аптеках
Перекис водню 3% розчин для зовнішнього застосування, 3 %, флакон полімерний, 100 мл, № 1; Українська фармацевтична компанія
Перекис водню 3% Розчин для зовнішнього застосування, 3 %, флакон полімерний, 100 мл, № 1 Українська фармацевтична компанія
В 2 аптеках
від 11,10 грн
Ціни в аптеках
Перекису водню розчин 3% розчин для зовнішнього застосування водний, 3 %, флакон полімерний, 100 мл, тм а+, тм а+, № 1; Віола
Перекису водню розчин 3% Розчин для зовнішнього застосування водний, 3 %, флакон полімерний, 100 мл, тм а+, тм а+, № 1 Віола
В 2 аптеках
від 22,00 грн
Ціни в аптеках
Перекису водню розчин розчин для зовнішнього застосування, 3 %, флакон скляний, 40 мл, № 1; Фітофарм
Перекису водню розчин Розчин для зовнішнього застосування, 3 %, флакон скляний, 40 мл, № 1 Фітофарм
В 1 аптеці
від 13,50 грн
Ціни в аптеках
Перекис водню розчин для зовнішнього застосування, 3 %, флакон, 40 мл, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Перекис водню Розчин для зовнішнього застосування, 3 %, флакон, 40 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 1 аптеці
від 13,02 грн
Ціни в аптеках
Перекису водню розчин розчин для зовнішнього застосування, 3 %, флакон скляний, 200 мл, № 1; Фітофарм
Перекису водню розчин Розчин для зовнішнього застосування, 3 %, флакон скляний, 200 мл, № 1 Фітофарм
В 1 аптеці
від 25,00 грн
Ціни в аптеках
Перекис-Вішфа розчин для зовнішнього застосування, 3 %, флакон, 100 мл, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Перекис-Вішфа Розчин для зовнішнього застосування, 3 %, флакон, 100 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 5 аптеках інших міст
від 14,30 грн
Ціни в інших містах
Перекис водню розчин для зовнішнього застосування, 3 %, флакон, 100 мл, № 1; Фарма Черкас
Перекис водню Розчин для зовнішнього застосування, 3 %, флакон, 100 мл, № 1 Фарма Черкас
В 3 аптеках інших міст
від 12,20 грн
Ціни в інших містах
Перекис водню 3% розчин для зовнішнього застосування, 3 %, банка полімерна, 100 мл, № 1; Українська фармацевтична компанія
Перекис водню 3% Розчин для зовнішнього застосування, 3 %, банка полімерна, 100 мл, № 1 Українська фармацевтична компанія
В 2 аптеках інших міст
від 9,30 грн
Ціни в інших містах
Водню пероксид розчин для зовнішнього застосування, 3 %, банка полімерна, 100 мл, № 1; Вітаміни
Водню пероксид Розчин для зовнішнього застосування, 3 %, банка полімерна, 100 мл, № 1 Вітаміни
В 2 аптеках інших міст
від 14,00 грн
Ціни в інших містах
Перекису водню розчин розчин для зовнішнього застосування, 3 %, флакон полімерний з розпилювачем, 30 мл, № 1; Фітофарм
Перекису водню розчин Розчин для зовнішнього застосування, 3 %, флакон полімерний з розпилювачем, 30 мл, № 1 Фітофарм
Немає в наявності
Перекису водню розчин розчин для зовнішнього застосування, 3 %, флакон полімерний з розпилювачем, 50 мл, № 1; Фітофарм
Перекису водню розчин Розчин для зовнішнього застосування, 3 %, флакон полімерний з розпилювачем, 50 мл, № 1 Фітофарм
Немає в наявності
Перекис водню розчин для зовнішнього застосування, 3 %, флакон, 200 мл, № 1; Фарма Черкас
Перекис водню Розчин для зовнішнього застосування, 3 %, флакон, 200 мл, № 1 Фарма Черкас
Немає в наявності
Перекис водню розчин для зовнішнього застосування, 3 %, флакон полімерний, 200 мл, тм магнолія, тм магнолія, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Перекис водню Розчин для зовнішнього застосування, 3 %, флакон полімерний, 200 мл, тм магнолія, тм магнолія, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Немає в наявності
Перекису водню розчин 3% розчин для зовнішнього застосування водний, 3 %, флакон полімерний, 200 мл, тм а+, тм а+, № 1; Віола
Перекису водню розчин 3% Розчин для зовнішнього застосування водний, 3 %, флакон полімерний, 200 мл, тм а+, тм а+, № 1 Віола
Немає в наявності
Перекис водню розчин для зовнішнього застосування, 3 %, флакон полімерний, 100 мл, тм магнолія, тм магнолія, № 1; Фарма Черкас
Перекис водню Розчин для зовнішнього застосування, 3 %, флакон полімерний, 100 мл, тм магнолія, тм магнолія, № 1 Фарма Черкас
Немає в наявності
Перекис водню розчин для зовнішнього застосування, 3 %, флакон полімерний, 100 мл, тм sator pharma, тм sator pharma, № 1; Фарма Черкас
Перекис водню Розчин для зовнішнього застосування, 3 %, флакон полімерний, 100 мл, тм sator pharma, тм sator pharma, № 1 Фарма Черкас
Немає в наявності

при контакті р-ну перекису водню з ушкодженою шкірою та слизовими оболонками вивільняється активний кисень, який сприяє очищенню ранової поверхні та інактивації органічних речовин (протеїн, кров, гній); при застосуванні препарату відбувається лише тимчасове зменшення кількості м/о; препарат має кровоспинний ефект.

для зупинки капілярної кровотечі при поверхневому ушкодженні тканин, носових кровотечах, для обробки слизової оболонки при стоматитах, пародонтитах, ангінах, гінекологічних захворюваннях, а також при гнійних ранах; зовнішньо для профілактики інфікування ран, саден, подряпин.

р-н наносять на ушкоджену ділянку шкіри для дезінфекції ран per se (без розведення); для полоскання розчинити 1 стол. л. в 1 склянці води; для аплікацій, обробки ранових поверхонь, зупинки кровотечі (капілярної) уражені ділянки обробляють тампоном, просоченим р-ном перекису водню; тривалість лікування залежить від досягнутого ефекту; гель застосовують зовнішньо безпосередньо на рану 0,5-1 см; після висихання гелю на поверхні рани утворюється захисна плівка, що виконує роль захисної пов’язки та оберігає рану від повторного зараження.

гіперчутливість до препарату; гель не вводити у порожнини та проникаючі рани (через можливість виникнення емболії), дитячій вік до 2-х років (гель).

відчуття печіння в момент обробки рани; місцеві АР; гіпертрофія сосочків язика.