в/в введення; добова доза та швидкість інфузії залежать від об’єму крововтрати, підтримки або відновлення гемодинаміки та від гемодилюції (ефекту розбавлення), можна вводити повторно протягом кількох днів. Перші 10 - 20 мл вводити повільно. Пацієнт має знаходитись під пильним наглядом через можливі анафілактичні/анафілактоїдні р-ції. Дорослі: до 50 мл р-ну на кг маси тіла (еквівалентно 3 г гідроксіетилкрохмалю та 7,7 мЕкв натрію на кг маси тіла). Це еквівалентно 3500 мл р-ну препарата для пацієнта вагою 70 кг. Діти: дозування адаптувати до потреб у колоїдах конкретного пацієнта, з урахуванням перебігу захворювання, а також гемодинаміки та статусу гідратації. 41 новонародженому та дитині до 2 років була введена середня доза 16 ± 9 мл/кг. 31 дитині від 2 до 12 років була введена середня доза 36 ± 11 мл/кг. Доза для підлітків віком від 12 років така ж, як доза для дорослих.