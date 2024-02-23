ГІДРОКСИЕТИЛКРОХМАЛЬ* (HYDROXYETHYLAMYLUM*) Діюча речовина
колоїдний замісник об’єму плазми; ізоонкотичний р-н, тобто внутрішньосудинний об’єм плазми збільшується еквівалентно введеній дозі; може знижувати гематокрит і в’язкість плазми.
Ізотонічний р-н гідроксиетильованого крохмалю (гідроксильне похідне продукту кислотного гідролізу крохмалю) з середньою молекулярною масою 200000 дальтон та ступенем молярного заміщення 0,45-0,55; 6% р-н забезпечує волемічний ефект у межах 85-100% введеного об’єму, який зберігається протягом 3-4 год.; 10% р-н - у межах 130% введеного об’єму; дія зумовлена здатністю зв’язувати та утримувати воду у внутрішньосудинному просторі, при цьому зменшується набряк тканин; покращує реологічні властивості крові, мікроциркуляцію, церебральний кровотік (у т.ч. за рахунок зниження показників гематокриту), що призводить до поліпшення кровопостачання тканин, зменшення в’язкості плазми, агрегації тромбоцитів та запобігає агрегації еритроцитів; ефективний при станах, пов’язаних з підвищеною проникністю стінок капілярів; у судинному руслі знаходиться 24 год.
гіповолемія, спричинена г. крововтратою, у випадках, коли застосування тільки кристалоїдів вважається недостатнім.
в/в введення; добова доза та швидкість інфузії залежать від об’єму крововтрати, підтримки або відновлення гемодинаміки та від гемодилюції (ефекту розбавлення), можна вводити повторно протягом кількох днів. Перші 10 - 20 мл вводити повільно. Пацієнт має знаходитись під пильним наглядом через можливі анафілактичні/анафілактоїдні р-ції. Дорослі: до 50 мл р-ну на кг маси тіла (еквівалентно 3 г гідроксіетилкрохмалю та 7,7 мЕкв натрію на кг маси тіла). Це еквівалентно 3500 мл р-ну препарата для пацієнта вагою 70 кг. Діти: дозування адаптувати до потреб у колоїдах конкретного пацієнта, з урахуванням перебігу захворювання, а також гемодинаміки та статусу гідратації. 41 новонародженому та дитині до 2 років була введена середня доза 16 ± 9 мл/кг. 31 дитині від 2 до 12 років була введена середня доза 36 ± 11 мл/кг. Доза для підлітків віком від 12 років така ж, як доза для дорослих.
стани гіпергідратації, включаючи набряк легень; НН з олігурією чи анурією; в/черепна кровотеча; тяжка гіпернатріємія або тяжка гіперхлоремія, гіперволемія; гіперчутливість до гідроксиетилкрохмалю або будь-якої допоміжної речовини; тяжкі порушення ф-ції печінки; застійна СН, застосування пацієнтам, які знаходяться на гемодіалізі.
знижений гематокрит і знижена концентрація протеїнів плазми у результаті гемодилюції; високі дози гідроксіетилкрохмалю спричиняють дилюцію факторів коагуляції, що може вплинути на згортання крові; після введення високих доз час згортання і АПТЧ (активований частковий тромбопластиновий час) можуть збільшуватись, а рівні комплексу ФVIII/vWF можуть зменшуватись; анафілактичні/анафілактоїдні р-ції різної інтенсивності, включаючи набряк обличчя, припливи, кропив’янка, висип, гіпотензія, диспное, бронхоспазм, тахікардія, підвищення АТ; підвищення сироваткових концентрацій альфа- амілази, грипоподібні симптоми, брадикардію, некардіальний набряк легень.