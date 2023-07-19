гідросмін, за хімічною структурою відноситься до групи флавоноїдів, являє собою стандартну суміш 5,3-моно-О-(β-гідроксіетил) -діосміну і 5,3-ді-О-(β-гідроксіетил)-діосміну. Механізм дії гідросміна до кінця не вивчений, але може бути пов’язаний з пригніченням деградації катехоламінів, головним чином шляхом пригнічення катехол-О-метилтрансферази. Незважаючи на те, що точний механізм дії гідросміна до кінця невідомий, можна виділити 4 рівні дії гідросміна:

— дія на проникність: знижує проникність (підвищується під впливом гістаміну, брадикініну) і ламкість капілярів (підвищується при незбалансованому харчуванні);

— дія на гемореологічні властивості еритроцитів: підвищує здатність еритроцитів деформуватися і зменшує в’язкість крові;

— дія на тонус вен: стимулює постійне і спонтанне скорочення гладких м’язів венозної стінки; вплив на циркуляцію лімфи: гідросмін викликає дилатацію лімфатичних судин і підвищує швидкість течії лімфи, таким чином покращує лімфовідтік.

Гідросмін усуває симптоми хронічної (периферичної) венозної недостатності (біль, відчуття тяжкості, набряки), має виражену дію на прояви венозного стазу, викликаного варикозної дилатацією судин нижніх кінцівок.