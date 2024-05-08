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Активні речовини — “Ц”ЦМИН ПІЩАНИЙ*& (HELICHRYSUM ARENARIUM*&)

ЦМИН ПІЩАНИЙ*& (HELICHRYSUM ARENARIUM*&) Діюча речовина

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Знайдено: 9 препаратів
Цмину піщаного квітки квітки, 50 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1; Віола
Цмину піщаного квітки Квітки, 50 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 Віола
В 635 аптеках
від 48,10 грн
Ціни в аптеках
Фламін-Здоров'я таблетки, 50 мг, блістер, № 30; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Фламін-Здоров'я Таблетки, 50 мг, блістер, № 30 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 550 аптеках
від 126,27 грн
Ціни в аптеках
Цмину піщаного квітки квітки, 25 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1; ЗАТ "Ліктрави"
Цмину піщаного квітки Квітки, 25 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 ЗАТ "Ліктрави"
В 358 аптеках
від 21,47 грн
Ціни в аптеках
Цмину піщаного квітки квітки, 1,5 г, фільтр-пакет, пачка, пачка, № 20; Віола
Цмину піщаного квітки Квітки, 1,5 г, фільтр-пакет, пачка, пачка, № 20 Віола
В 168 аптеках
від 33,00 грн
Ціни в аптеках
Фламін-Здоров'я таблетки, 50 мг, контейнер, № 30; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Фламін-Здоров'я Таблетки, 50 мг, контейнер, № 30 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 7 аптеках
від 131,50 грн
Ціни в аптеках
Цмину піщаного квітки квітки, 50 г, пачка, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1; Віола
Цмину піщаного квітки Квітки, 50 г, пачка, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1 Віола
В 7 аптеках
від 60,00 грн
Ціни в аптеках
Цмину піщаного квітки квітки, 50 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1; ЗАТ "Ліктрави"
Цмину піщаного квітки Квітки, 50 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 ЗАТ "Ліктрави"
В 1 аптеці інших міст
від 55,00 грн
Ціни в інших містах
Цмину піщаного квітки квітки, 20 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1; Віола
Цмину піщаного квітки Квітки, 20 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 Віола
Немає в наявності
Цмину піщаного квітки квітки, 50 г, в пачці з внутрішнім пакетом, в пачці з внутр. пакетом, № 1; Тернофарм
Цмину піщаного квітки Квітки, 50 г, в пачці з внутрішнім пакетом, в пачці з внутр. пакетом, № 1 Тернофарм
Немає в наявності