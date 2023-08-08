ГЕФИТИНІБ (GEFITINIBUM) Діюча речовина
селективний низькомолекулярний інгібітор тирозинкінази рецепторів епідермального фактора росту та ефективний засіб лікування пацієнтів з пухлинами з активуючими мутаціями доменів тирозинкінази РЕФР незалежно від лінії терапії; клінічно значущого ефекту лікування не було відмічено у пацієнтів з пухлинами та встановленою відсутністю мутацій РЕФР.
місцеворозповсюджений або метастазуючий недрібноклітинний рак легень (НДКРЛ), з активуючими мутаціями тирозинкінази рецепторів епідермального фактора росту (РЕФР-ТК).
внутрішньо, по 250 мг 1 р/добу, незалежно від прийому їжі.
гіперчутливість, вагітність, період лактації.
анорексія, кон’юнктивіт, блефарит, сухість очей, ерозія рогівки, носова кровотеча, гематурія, інтерстиціальне захворювання легень, діарея, блювання, нудота, стоматит, дегідратація, сухість у роті, панкреатит, підвищення рівня аланінамінотрансферази, підвищення рівня аспартатамінотрансферази, підвищення рівня загального білірубіну, гепатит, шкірні реакції, пустульозне висипання, свербіж, сухість шкіри на тлі еритеми, зміни нігтів, алопеція, АР, ангіоневротичний набряк, кропив’янка, токсичний епідермальний некроліз, с-м Стівенса-Джонсона, мультиформна еритема, асимптоматичні лабораторні підвищення креатиніну крові, протеїнурія, астенія, гарячка.