Порошок білого кольору. Гефитиніб - вільна основа з M m = 446,908 Да. Молекула має pKaS 5,4 і 7,2 і прогресивно іонізується в розчинах при зниженні рН. Помірно розчинний при рН 1, розчинність різко знижується в межах рН 4-6, практично не розчиняється при рН >7. Гефитиніб вільнорозчинний у крижаній оцтовій кислоті і диметилсульфоксиді, розчинний в піридині, помірно розчинний у тетрагідрофурані, незначно розчинний в метанолі,етанолі (99,5%), етилацетаті, 2-пропаноліі і ацетонітрилі.