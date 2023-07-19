ГЕМІФЛОКСАЦИН (GEMIFLOXACINUM) Діюча речовина
а/б класу фторхінолонів, інгібує синтез ДНК через інгібування ДНК-гірази та топоізомерази IV, необхідний для бактеріального росту; має активність проти аеробних Гр (+) м/о: Streptococcus pneumonia (включно із полірезистентними лініями), Staphylococcus aureus (чутливі до метициллину), Streptococcus pyogenes; аеробних Гр (-) м/о: Haemophillus influenza, Haemophillus parainfluenzae, Klebsiella pneumonia, Moraxella catarrhalis, Acinetobacter lwoffii, Klebsiella oxytoca, Legionella pneumophila, Proteus vulgaris; інших м/о: Chalamydia pneumonia, Mycoplasma pneumonia.
інфекційні захворювання спричинені чутливими до геміфлоксацину м/о; негоспітальна пневмонія; загострення хр. бронхіту; синусит.
p/os; рекомендована добова доза - 320 мг 1 р/добу; при негоспітальній пневмонії тривалість застосування 7 днів; при загостренні хр. бронхіту та синуситу - 5 днів.
підвищена чутливість до геміфлоксацину, а/б фторхінолонового ряду або до будь-якого з компонентів ЛЗ; подовження QT-інтервалу на ЕКГ, у тому числі вроджене; ушкодження сухожиль, перенесені раніше внаслідок застосування фторхінолонів.
шкірний свербіж, кропив’янка, с-м Стівенса - Джонсона (злоякісна ексудативна еритема), токсичний епідермальний некроліз (с-м Лайєлла), підвищена фоточутливість, алергічний пневмоніт; еритема; нудота, діарея, блювання, абдомінальний біль, метеоризм, анорексія; г. печінкова недостатність, гепатит; головний біль, запаморочення; тремор, неспокій, тривожність, непритомність, галюцинації, параноїчний с-м, депресія, сонливість; сенсорна/ сенсомоторна аксональна полінейропатія; порушення смаку/ нюху/ зору (диплопія, зміна сприйняття кольору), шум у вухах, запаморочення, зниження слуху; фоточутливість; загострення міастенії; лейкопенія, тромбоцитопенія, панцитопенія, тромбоцитопенічна пурпура, агранулоцитоз та/або інші гематологічні порушення; анемія (гемолітична, апластична); кристалурія, інтерстиціальний нефрит, ГНН; підвищення вмісту натрію, загального білірубіну; зниження рівня калію, кальцію; підвищення числа тромбоцитів, зниження кількості нейтрофілів крові, зміна гематокриту, підвищення концентрації печінкових трансаміназ, КФК; артралгія, артрит, тендовагініт, міалгія, васкуліти, суперінфекції (кандидоз, псевдомембранозний коліт); розриви сухожиль; псевдомембранозний коліт.