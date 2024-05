активна речовина гілтеритиніб застосовується для лікування рецидивуючого або рефрактерного гострого мієлоїдного лейкозу (ГМЛ) з мутацією FLT3.

Механізм дії . Гілтерітиніб — інгібітор FLT3 та AXL, інгібує сигнал від рецептора FLT3 та проліферацію у клітинах, які екзогенно експресують мутації FLT3 (включно з FLT3-ITD, FLT3-D835Y та FLT3-ITD-D835Y). Крім того, гілтеритиніб індукує апоптоз у лейкемічних клітинах, що експресують FLT3-ITD.

Ex vivo було продемонстровано значне (>90%) пригнічення фосфорилювання FLT3 протягом 24 год після прийому першої дози препарату, що зберігалось у пацієнтів з рецидивним або рефрактерним ГМЛ, які отримували 120 мг гілтеритинібу.

Фармакокінетика

Абсорбція . Після перорального прийому гілтеритинібу C max у плазмі крові досягаються при приблизно через 4-6 год. При одноразовому щоденному прийомі 120 мг гілтеритинібу C max становить 282,0 нг/мл (CV% = 50,8), а AUC у плазмі крові при 24-годинному інтервалі дозування — 6180 нг-год/мл (CV% = 46,4). Стабільний рівень у плазмі крові досягається протягом 15 днів при одноразовому щоденному прийомі.

Вплив їжі. При прийомі гілтеритинібу з їжею з високим вмістом жирів C max знижувалася приблизно на 26%, а AUC — менш ніж на 10 % порівняно з експозицією гілтеритинібу у стані голодування. При прийомі гілтеритинібу з їжею з високим вмістом жиру медіана tmax збільшувалася на 2 год.

Розподіл . Об’єм центрального та периферичного розподілу становив 1092 л та 1100 л відповідно, що свідчить про виражений тканинний розподіл. Зв’язування з білками плазми крові становить близько 90%. Гілтеритиніб переважно зв’язується з альбуміном.

Біотрансформація . Гілтеритиніб метаболізується переважно за допомогою CYP 3A4. Первинними метаболітами є M17 (утворюється шляхом N-деалкілування та окислення), M16 та M10 (обидва утворюються шляхом N-деалкілування). Фармакологічна дія метаболітів на рецептори FLT3 та AXL невідома. Експерименти in vitro також показали, що гільтеритиніб є субстратом P-gp і може потенційно інгібувати BCRP і P-gp у тонкому кишечнику та OCT1 у печінці за клінічно значущих концентрацій.

Елімінація . Гілтеритиніб виводиться переважно з калом (64,5% від загальної прийнятої дози). Приблизно 16,4% від загальної дози виводиться із сечею у вигляді незміненого препарату та метаболітів. Плазмові концентрації гілтеритинібу знижуються біекспоненціально; середній розрахунковий Т ½ у популяції становив 113 год. Розрахунковий кліренс (CL/F), що ґрунтується на популяційній моделі, — 14,85 л/год.