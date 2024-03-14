глюкозамінилмурамілпентапептид в таблетках призначений для повільного розсмоктування в порожнині рота. Зазвичай призначають по 1 таблетці 2 рази на добу. Курс лікування зазвичай становить 10-20 діб. При необхідності можна проводити повторні курси лікування через 3-6 і 12 місяців.

Глюкозамінилмурамілпентапептид для парентерального введення вводять п/ш і в/м. Перед використанням препарату у флакон додають 1-2 мл 0,9% розчину натрію хлориду або води для ін’єкцій.

Для п/ш введення препарату слід використовувати 1 мл розчинника. Звичайна добова доза для дорослих пацієнтів становить 0,002 г глюкозамінилмурамілпентапептиду. Курс лікування передбачає 3-5 ін’єкцій з інтервалом 5-7 доби. При необхідності можна проводити повторні курси лікування через 3-6 і 12 місяців.