ГЛЮКОЗАМИНИЛМУРАМИЛПЕНТАПЕПТИД* (GLUCOSAMINILMURAMILPENTAPEPTIDUM*) Діюча речовина
глюкозамінилмурамілпентапептид відноситься до імуномодуляторів природного походження з широким спектром дії. Він являє собою фрагменти клітинної стінки лактобактерій. Глюкозамінилмурамілпентапептид стимулює функцію макрофагів і нормалізує кількість Т-лімфоцитів. Глюкозамінилмурамілпентапептид активує клітини моноцитарно-макрофагального ряду, підсилює фагоцитоз, підвищує активність лізосомальних ферментів, продукцію активних форм кисню, підсилює цитотоксичний ефект макрофагів по відношенню до пухлинних клітин. Препарат підсилює синтез цитокінів. Глюкозамінилмурамілпентапептид підвищує цитотоксичну активність натуральних кілерів. Імуномодулююча активність глюкозамінилмурамілпентапептиду полягає в тому, що препарат зберігає ендокринну функцію тимуса, а також сприяє зниженню рівня циркулюючих імунних комплексів.
Глюкозамінилмурамілпентапептид сприяє стимуляції лейкопоезу, має слабкий антиметастатичний і протипухлинний ефект, зменшує побічні ефекти хіміо- і променевої терапії. Препарат не має ембріотоксичної, мутагенної і тератогенної дії.
гострі і хронічні бактеріальні та вірусні інфекції; різні захворювання, що супроводжуються вторинним імунодефіцитом, зокрема при проведенні хіміо- і променевої терапії онкологічних хворих і хворих на лейкоз для зниження токсичної дії цитостатиків; гострі і хронічні променеві ураження, при хірургічному лікуванні онкологічних хворих, лейкопенія різного походження.
глюкозамінилмурамілпентапептид в таблетках призначений для повільного розсмоктування в порожнині рота. Зазвичай призначають по 1 таблетці 2 рази на добу. Курс лікування зазвичай становить 10-20 діб. При необхідності можна проводити повторні курси лікування через 3-6 і 12 місяців.
Глюкозамінилмурамілпентапептид для парентерального введення вводять п/ш і в/м. Перед використанням препарату у флакон додають 1-2 мл 0,9% розчину натрію хлориду або води для ін’єкцій.
Для п/ш введення препарату слід використовувати 1 мл розчинника. Звичайна добова доза для дорослих пацієнтів становить 0,002 г глюкозамінилмурамілпентапептиду. Курс лікування передбачає 3-5 ін’єкцій з інтервалом 5-7 доби. При необхідності можна проводити повторні курси лікування через 3-6 і 12 місяців.
гіперчутливість до глюкозамінилмурамілпентапептиду, аутоімунні захворювання, вагітність, годування груддю, дитячий вік, гіпертермія (>38 °C) під час прийому або введення препарату.
короткочасне незначне підвищення температури тіла, біль у суглобах, місцеві реакції в місці ін’єкції.