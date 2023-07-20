контрольовану гіперстимуляцію яєчників за допомогою ФСГ можна починати на 2-й або 3-й день менструального циклу, ганірелікс по 0,25 мг вводять п/ш, 1 р/добу, починаючи з 6-го дня застосування препарату ФСГ; у разі підвищеної реакції яєчників на стимуляцію для попередження передчасного підвищення рівня ЛГ лікування починати з 5-го дня застосування препаратів ФСГ; у разі повільного росту фолікулів введення ганіреліксу можна відстрочити; ганірелікс та ФСГ необхідно вводити приблизно в один і той самий час; препарати не можна змішувати в одному шприці і вводити їх треба на різних ділянках тіла; дозу ФСГ підбирати залежно від кількості і розміру прогресуючих фолікулів, а не від концентрації естрадіолу в крові; щоденне застосування необхідно продовжувати до моменту утворення достатньої кількості преовуляторних фолікулів; остаточне дозрівання фолікулів можна викликати введенням препарату людського хоріонічного гонадотропіну (лХГ); враховуючи період напіввиведення ганіреліксу, час між двома ін’єкціями ганіреліксу, так само як і час між останньою ін’єкцією ганіреліксу та ін’єкцією лХГ, не повинен перевищувати 30 год, оскільки у випадку збільшення інтервалу може виникнути передчасний пік ЛГ; тому якщо ін’єкцію ганіреліксу роблять вранці, то таке лікування продовжувати протягом усього періоду лікування гонадотропіном, включаючи день ініціації овуляції, якщо ін’єкції ганіреліксу роблять у другій половині дня, то останній раз препарат необхідно ввести у другій половині дня, за день до ініціації овуляції; підтримка лютеїнової фази проводиться згідно з методикою, яку застосовують у даній клініці лікування безпліддя; вводити п/ш, бажано у стегно; місце ін’єкції змінювати для попередження ліпоатрофії; пацієнтка або її партнер можуть вводити препарат самостійно, за умови проведення лікарем детального інструктажу і можливості отримання консультації у спеціаліста.