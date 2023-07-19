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Активні речовини — “Г”ГАДОБУТРОЛ (GADOBUTROLUM)

ГАДОБУТРОЛ (GADOBUTROLUM) Діюча речовина

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Знайдено: 5 препаратів
Гадовіст 1,0 розчин для ін'єкцій, 1 ммоль/мл, шприц скляний, 10 мл, № 5; Байєр
Гадовіст 1,0 Розчин для ін'єкцій, 1 ммоль/мл, шприц скляний, 10 мл, № 5 Байєр
В 34 аптеках
від 3905,93 грн
Ціни в аптеках
Гадовіст 1,0 розчин для ін'єкцій, 1 ммоль/мл, флакон скляний, 7.5 мл, № 1; Байєр
Гадовіст 1,0 Розчин для ін'єкцій, 1 ммоль/мл, флакон скляний, 7.5 мл, № 1 Байєр
В 24 аптеках
від 588,50 грн
Ціни в аптеках
Гадовіст 1,0 розчин для ін'єкцій, 1 ммоль/мл, флакон скляний, 15 мл, № 1; Байєр
Гадовіст 1,0 Розчин для ін'єкцій, 1 ммоль/мл, флакон скляний, 15 мл, № 1 Байєр
В 8 аптеках
від 1072,63 грн
Ціни в аптеках
Гадовіст 1,0 розчин для ін'єкцій, 1 ммоль/мл, шприц скляний, 5 мл, № 5; Байєр
Гадовіст 1,0 Розчин для ін'єкцій, 1 ммоль/мл, шприц скляний, 5 мл, № 5 Байєр
Немає в наявності
Гадовіст 1,0 розчин для ін'єкцій, 1 ммоль/мл, шприц скляний, 7.5 мл, № 5; Байєр
Гадовіст 1,0 Розчин для ін'єкцій, 1 ммоль/мл, шприц скляний, 7.5 мл, № 5 Байєр
Немає в наявності
Форма выпуска: р-р для инъекций.
ГАДОБУТРОЛ (GADOBUTROLUM)
CAS №: 138071-82-6 С18H31GdN4O9
USPDDN: (10-((1RS,2SR)-2,3-дигидрокси-1-(гидроксиметил)пропил)-1,4,7,10-тетраазациклододекан-1,4,7-триацетато(3-))гидолиний.
NLM: гадолиний, (10-(2,3-дигидрокси-1-(гидроксиметил)пропил)-1,4,7,10-тетраазациклододекан-1,4,7-триацетато(3-)-N1,N4,N7,N10,O1,O4,O7)-.
Форма выпуска: р-р для инъекций.