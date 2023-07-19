ГАДОБУТРОЛ (GADOBUTROLUM) Діюча речовина
від 3905,93 грн
від 588,50 грн
від 1072,63 грн
Форма выпуска: р-р для инъекций.
CAS №: 138071-82-6 С18H31GdN4O9
USPDDN: (10-((1RS,2SR)-2,3-дигидрокси-1-(гидроксиметил)пропил)-1,4,7,10-тетраазациклододекан-1,4,7-триацетато(3-))гидолиний.
NLM: гадолиний, (10-(2,3-дигидрокси-1-(гидроксиметил)пропил)-1,4,7,10-тетраазациклододекан-1,4,7-триацетато(3-)-N1,N4,N7,N10,O1,O4,O7)-.
NLM: гадолиний, (10-(2,3-дигидрокси-1-(гидроксиметил)пропил)-1,4,7,10-тетраазациклододекан-1,4,7-триацетато(3-)-N1,N4,N7,N10,O1,O4,O7)-.
Форма выпуска: р-р для инъекций.