в/м. Перед введенням розводять в 2-3 мл води для ін’єкцій або в розчині натрію хлориду 0,9% для ін’єкцій. У гострий період захворювання початкова доза становить 0,2 г, потім — по 0,1 г 2-3 рази на добу з інтервалом 4-6 ч. При хронічних захворюваннях призначають по 0,1 г 2 рази на добу (з інтервалом 6–8 ч) до зникнення симптомів інтоксикації та (або) діареї. Курс лікування - до 10 днів.

Ректально:

Хронічний рецидивний фурункульоз: у перші 5 днів - по 0,1 г 1 раз на день щодня, потім - по 0,1 г через день. Курс до 20 супозиторіїв.

Хронічна рецидивуюча герпетична інфекція: в перші 10 днів - по 0,1 г 1 раз на день, потім - по 0,1 г через день. Курс до 25 супозиторіїв. Запальні захворювання сечостатевої системи: в гострий період в перші 2 дні - по 0,1 г 2 рази на день, потім - по 0,1 г через 72 год. Курс - 15-20 супозиторіїв. При хронічному перебігу - по 0,1 г з інтервалом 72 год. Курс до 20 супозиторіїв.

Хронічні запальні захворювання ШКТ: по 0,1 г через 72 год. Курс до 20 супозиторіїв.

Профілактика хірургічних ускладнень в до- і післяопераційний період: по 0,1 г через день — 5-10 супозиторіїв, потім - по 0,1 г з інтервалом 72 год. Курс до 20 супозиторіїв.

Імунокорекція при онкологічних захворюваннях в комплексі з хіміо- та променевою терапією: початкова доза — 0,1 г через день — 5 супозиторіїв, потім — по 0,1 г через 72 год. Курс — 20-30 супозиторіїв.