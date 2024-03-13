глутоксім (біс- (гамма-L-глутаміл) -L-цистин-біс-гліцин динатрієва сіль) — імуностимулюючий засіб, впливає на внутрішньоклітинні процеси тіолового обміну. Механізм дії обумовлений впливом на редокс-потенціал клітин. Імуномодулююча і системна цитопротекторна дія визначається новим рівнем редокс-систем та динамікою фосфорилювання ключових білків сигналпередаючих систем і транскриптаціонних факторів (NFkB і AP-1) в першу чергу імунокомпетентних клітин. Надає диференційований вплив на нормальні (стимуляція проліферації та диференціювання) та трансформовані (індукція апоптоза) клітини. Має високу тропність до клітин центральних органів імунної системи і системи лімфоїдної тканини; підсилює процеси еритропоезу, лімфопоезу і гранулоцито-моноцитопоезу; активує фагоцитоз (в тому числі в умовах імунодефіцитних станів), сприяє відновленню в периферичній крові рівня нейтрофілів, моноцитів, лімфоцитів та функціональної активності тканинних макрофагів. Надає стимулюючу дію на каскадні механізми фосфатної модифікації основних білків сигналпередаючих систем; викликає ініціацію системи цитокінів (в тому числі ендогенну продукцію ІЛ 1, ІЛ-6, TNF, IFN, еритропоетину), відтворення ефектів ІЛ-2 за допомогою індукції експресії його рецепторів.

Максимальна концентрація в плазмі крові при в/м введенні відзначається через 7-10 хв, біодоступність — 90%. Широко розподіляється в тканинах і органах, максимальне накопичення — в печінці, нирках, органах імуногенезу та гемопоезу, мінімальне — у жировій тканині. Метаболізується до амінокислот, виділяється нирками у вигляді метаболітів.