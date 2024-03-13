ГЛУТОКСИМ* (GLUTOXIMUM*) Діюча речовина
глутоксім (біс- (гамма-L-глутаміл) -L-цистин-біс-гліцин динатрієва сіль) — імуностимулюючий засіб, впливає на внутрішньоклітинні процеси тіолового обміну. Механізм дії обумовлений впливом на редокс-потенціал клітин. Імуномодулююча і системна цитопротекторна дія визначається новим рівнем редокс-систем та динамікою фосфорилювання ключових білків сигналпередаючих систем і транскриптаціонних факторів (NFkB і AP-1) в першу чергу імунокомпетентних клітин. Надає диференційований вплив на нормальні (стимуляція проліферації та диференціювання) та трансформовані (індукція апоптоза) клітини. Має високу тропність до клітин центральних органів імунної системи і системи лімфоїдної тканини; підсилює процеси еритропоезу, лімфопоезу і гранулоцито-моноцитопоезу; активує фагоцитоз (в тому числі в умовах імунодефіцитних станів), сприяє відновленню в периферичній крові рівня нейтрофілів, моноцитів, лімфоцитів та функціональної активності тканинних макрофагів. Надає стимулюючу дію на каскадні механізми фосфатної модифікації основних білків сигналпередаючих систем; викликає ініціацію системи цитокінів (в тому числі ендогенну продукцію ІЛ 1, ІЛ-6, TNF, IFN, еритропоетину), відтворення ефектів ІЛ-2 за допомогою індукції експресії його рецепторів.
Максимальна концентрація в плазмі крові при в/м введенні відзначається через 7-10 хв, біодоступність — 90%. Широко розподіляється в тканинах і органах, максимальне накопичення — в печінці, нирках, органах імуногенезу та гемопоезу, мінімальне — у жировій тканині. Метаболізується до амінокислот, виділяється нирками у вигляді метаболітів.
вторинні імунодефіцитні стани, обумовлені радіаційними, хімічними та інфекційними факторами (профілактика і лікування); відновлення імунних реакцій і кістково-мозкового кровотворення; підвищення резистентності організму до несприятливих впливів зовнішнього середовища — інфекційних агентів, хімічних та/або фізичних факторів (в тому числі токсичних речовин, іонізуючого випромінювання); вірусний гепатит (В і С); обструктивні захворювання легень (підвищення ефективності антибактеріальної терапії); профілактика післяопераційних гнійних ускладнень.
в/в, в/м, п/к по 5-40 мг (залежно від характеру і тяжкості захворювання) щодня. Курс лікування — 10 днів; при необхідності повторюють через 1-6 міс. Для профілактики призначають в/м 5-10 мг/сут. Для зменшення хворобливості п/к і в/м ін’єкцій вводять з 0,5% р-ном новокаїну (1-2 мл).
підвищена чутливість до глутоксіма, період вагітності та годування груддю.
субфебрилітет, біль у місці введення.
глутоксім при спільному застосуванні потенціює бактеріостатичний ефект ізоніазиду, рифампіцину, рифабутину, циклосерина, капреоміцину, левофлоксацину на Micobacterium tuberculosis, антрациклінового антибіотика доксорубіцину, алкилірующего засобу — етопозиду на пухлинні клітини.
Глутоксим знижує терапевтичний ефект ніфедипіну і верапамілу.
Інгібітори ЦОГ шляху окислення арахідонової кислоти - індометацин, мелоксикам знижують або повністю пригнічують фармакологічна дія глутоксіма.