ГВАЙФЕНЕЗИН (GUAIFENESINUM)

USPDDN, HSDB, RTECS: 3-(o-метоксифенокси)-1,2-пропандиол.

HSDB, RTECS: 1,2-дигидрокси-3-(2-метоксифенокси)пропан; или α-глицерил гвайяколят эфир.

NLM: 1,2,3-пропантриол, эфир с 2-метоксифенолом; или эфир глицериногвайяколовый.

MESH: гвайякол глицериловый эфир.

Форма выпуска: сироп.