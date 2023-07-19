ГВАЙФЕНЕЗИН (GUAIFENESINUM) Діюча речовина
Форма выпуска: сироп.
CAS №: 93-14-1 C10H14O4
USPDDN, HSDB, RTECS: 3-(o-метоксифенокси)-1,2-пропандиол.
HSDB, RTECS: 1,2-дигидрокси-3-(2-метоксифенокси)пропан; или α-глицерил гвайяколят эфир.
NLM: 1,2,3-пропантриол, эфир с 2-метоксифенолом; или эфир глицериногвайяколовый.
MESH: гвайякол глицериловый эфир.
HSDB, RTECS: 1,2-дигидрокси-3-(2-метоксифенокси)пропан; или α-глицерил гвайяколят эфир.
NLM: 1,2,3-пропантриол, эфир с 2-метоксифенолом; или эфир глицериногвайяколовый.
MESH: гвайякол глицериловый эфир.
Форма выпуска: сироп.