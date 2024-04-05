внутрішньо після їди; разова доза для дорослих 40 мг, 2-3 р/добу; у більш тяжких випадках разову дозу можна збільшити до 80 мг; МДД не повинна перевищувати 200 мг; разова доза для дітей старше 4 років - 10 мг, 2-3 р/добу; МДД не має перевищувати 40 мг; для пацієнтів із захворюваннями нирок та печінки необхідно зменшити дозу препарату або збільшити інтервал між прийомами; тривалість курсу лікування визначається тяжкістю та перебігом захворювання і не повинна перебільшувати 5 днів.