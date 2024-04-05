ГЛАУЦИН* (GLAUCINUM*) Діюча речовина
протикашльовий засіб центральної дії; алкалоїд з рослини Glaucinum flavum (Мачок жовтий), який пригнічує центр кашлю; на відміну від кодеїну не впливає на центр дихання і не спричиняє медикаментозну залежність; не впливає на моторику кишечнику, виявляє незначну спазмолітичну дію, може спричинити зниження АТ; має деяку протизапальну дію.
симптоматичне лікування сухого кашлю різної етіології при інфекційно-запальних захворюваннях верхніх дихальних шляхів, включаючи г. і хр. бронхіт, грип.
внутрішньо після їди; разова доза для дорослих 40 мг, 2-3 р/добу; у більш тяжких випадках разову дозу можна збільшити до 80 мг; МДД не повинна перевищувати 200 мг; разова доза для дітей старше 4 років - 10 мг, 2-3 р/добу; МДД не має перевищувати 40 мг; для пацієнтів із захворюваннями нирок та печінки необхідно зменшити дозу препарату або збільшити інтервал між прийомами; тривалість курсу лікування визначається тяжкістю та перебігом захворювання і не повинна перебільшувати 5 днів.
гіперчутливість до препарату; артеріальна гіпотензія, г. ІМ; дитячий вік до 4 років.
зрідка при застосуванні високих разових доз (приблизно 80 мг) може виникнути запаморочення, головний біль, сонливість, слабкість і швидка втомлюваність, нудота і блювання, зниження АТ; АР у вигляді свербежу або висипань.