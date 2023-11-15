вводять п/ш, в/в або в/м; після розчинення порошку глюкагону стерильною водою для ін’єкцій утворюється р-н з концентрацією 1 мг (1 МО) в 1 мл; для дорослих вводять весь вміст флакона - 1 мл; застосування дітям залежить від віку або/та маси тіла дитини: дітям з масою тіла більше 25 кг або віком від 6-8 років вводять весь вміст флакона - 1 мл, дітям з масою тіла до 25 кг або віком до 6-8 років вводять вміст ½ флакона - 0,5 мл; звичайно клінічний ефект від введення препарату настає протягом 10 хв.; коли хворий зможе ковтати, йому слід прийняти всередину їжу, багату на вміст вуглеводів, для відновлення запасів глікогену в печінці та запобігання рецидиву; якщо хворий не реагує на введення препарату протягом 10 хв., слід ввести глюкозу в/в.