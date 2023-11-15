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Активні речовини — “Г”ГЛЮКАГОН (GLUCAGONUM)

ГЛЮКАГОН (GLUCAGONUM) Діюча речовина

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Знайдено: 1 препарат
Глюкаген® 1 мг Гіпокіт ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 1 мо, флакон, з розчинником у шприці по 1 мл, з розч. у шприці по 1 мл, № 1; Ново Нордіск
Глюкаген® 1 мг Гіпокіт Ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 1 мо, флакон, з розчинником у шприці по 1 мл, з розч. у шприці по 1 мл, № 1 Ново Нордіск
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від 499,54 грн
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Одноланцюговий поліпептид з мінімальною Mm = 3842 Да, що складається з 29 залишків амінокислот. Кристалічний білий порошок, практично нерозчинний у воді; добре розчиняється при рН <3 і >9,5.

є гіперглікемізуючим агентом, що мобілізує глікоген печінки, який вивільняється в кров у вигляді глюкози; глюкагон не буде ефективним при недостатності глікогену в печінці, тому ефект глюкагону незначний або відсутній у хворих, які тривалий час не приймали їжі, у пацієнтів з недостатністю надниркових залоз, хронічною гіпоглікемією, або якщо гіпоглікемія спричинена надмірним вживанням алкоголю; глюкагон стимулює вивільнення катехоламінів; за наявності феохромоцитоми глюкагон може спричинити вивільнення великої кількості катехоламінів пухлиною, що призводить до г. гіпертензивних реацій; пригнічує тонус і перистальтику гладеньких м’язів у ШКТ.

тяжкі гіпоглікемічні реакції, які можуть виникати у хворих на інсулінозалежний ЦД.

вводять п/ш, в/в або в/м; після розчинення порошку глюкагону стерильною водою для ін’єкцій утворюється р-н з концентрацією 1 мг (1 МО) в 1 мл; для дорослих вводять весь вміст флакона - 1 мл; застосування дітям залежить від віку або/та маси тіла дитини: дітям з масою тіла більше 25 кг або віком від 6-8 років вводять весь вміст флакона - 1 мл, дітям з масою тіла до 25 кг або віком до 6-8 років вводять вміст ½ флакона - 0,5 мл; звичайно клінічний ефект від введення препарату настає протягом 10 хв.; коли хворий зможе ковтати, йому слід прийняти всередину їжу, багату на вміст вуглеводів, для відновлення запасів глікогену в печінці та запобігання рецидиву; якщо хворий не реагує на введення препарату протягом 10 хв., слід ввести глюкозу в/в.

підвищена чутливість до глюкагону або до будь-якого компонента препарату; феохромоцитома.

реакції гіперчутливості, включаючи анафілактичні реакції; нудота; блювання, біль у черевній порожнині; вторинна гіпоглікемія.